Upis đaka u 16 struka: Poslodavcima uslišene molitve za budući kadar

BANJALUKA, PRIJEDOR - Pred budućim srednjoškolcima u Republici Srpskoj je izbor 16 struka u kojima ima i novih zanimanja poput tehničara multimedija, agrotehničara, agroproizvođača, kroz koje će moći da nastave svoje obrazovanje, a u srednjim školama za narednu školsku godinu ima 10.969 mjesta, što je više za 419 u odnosu na lani.

Naime, u RS je u petak objavljen javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za 2020/2021. školsku godinu. Kako je navedeno, upis će se obaviti u dva upisna roka, u junskom od 15. do 26. i u julskom od 6. do 17.

Najviše mjesta po strukama je u gimnazijama - 2.160, školama za ekonomiju, pravo i trgovinu - 1.560, mašinstvo i obradu metala - 1.756 i elektrotehničkim školama - 1.188.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da je na području Banjaluke bio formiran lokalni Savjet za obrazovanje i zapošljavanje, te da je 95 odsto predloženog Ministarstvu prosvjete i kulture RS i usvojeno.

"Činjenica je da su mnoge lokalne zajednice i Ministarstvo radili na promjeni upisnih politika, mislim da je ova situacija bolja nego prethodnih godina. Zadovoljni smo saradnjom sa resornim ministarstvom i prvi put možemo reći da privreda i Ministarstvo sarađuju u zajedničkom interesu", rekao je Trivić.

On kaže da su RS sada potrebna zanatska zanimanja - od mesara pa do svih metalskih zanimanja, te da se IT industrija sve više interesuje za obrazovanje kadra u ovoj oblasti, što pokazuju i projekti saradnje između privrede i škola u tom segmentu.

Dragoja Mijić, direktor Elektrotehničke škole u Prijedoru, kaže da ove godine upisuju jedno odjeljenje manje nego lani, jer je i manji broj učenika u Prijedoru.

Kako je on rekao, potpuno novo zanimanje u našem srednjoškolskom obrazovnom sistemu je tehničar multimedija, koje upisuje jedino ova škola u RS.

"Ono je naslonjeno na plan i program Srbije. Koristili smo njihova iskustva i interes djece, posebno interes organizacija koje se bave informacionim tehnologijama. Ovo zanimanje je kombinacija slike, zvuka, videa, prostor je od internet provajdera do TV-a, radija i interneta", kaže Mijić te dodaje da oni mogu da rade multimedijalni marketing, kao i u medijima, bilo štampanim ili internet portalima.

"Pri upisu boduju se matematika, fizika, strani jezik, srpski jezik i informatika. Ovdje je matematika ključna tokom obrazovanja. Imamo i upis za zanimanje tehničara informacionih tehnologija za one koji više vole programiranje, dok tehničari multimedija već koriste postojeće razvijene softvere, te je to za one koji malo manje vole programiranje, a žele da budu u svijetu tehnologija", kaže Mijić.

Bojan Bakal, direktor banjalučke Poljoprivredne škole, rekao je da ove godine planiraju više učenika zbog novih zanimanja agrotehničara i agroproizvođača.

"Zanimanja su usklađena s potrebama tržišta rada, posebno zanati, između ostalog pekar i mesar, i sva zanimanja kojima dajemo značajnu pažnju praktičnoj nastavi", rekao je Bakal.

Nedeljko Gazivoda, direktor Srednjoškolskog centra Pale, kaže da su u saradnji sa lokalnom zajednicom i relevantnim partnerima ponudili upis sa mogućnostima školovanja za modnog galanteristu i modnog krojača, koji su trećeg stepena.

"Šansa za zaposlenje je velika, kako je obećano iz jednog privrednog subjekta s ovog područja, većina učenika će imati stipendije i ponuditi praktičnu nastavu. Mi imamo u planu veći upis nego prethodnih godina, jer ka nama gravitiraju i učenici s područja Sokoca, Istočnog Sarajeva...", kaže Gazivoda.

Među popularnim zanimanjima posljednjih godina na našim prostorima su radnici na CNC tehnologijama, za kojima je velika potražnja i u Evropi.

Vlado Tomić, direktor Tehničke škole u Gradišci, kaže da je ova škola bila inicijator prošle godine da uvedu školovanje za tehničara za obradu drveta CNC, gdje su dobili podršku privrede iz Gradiške, ali i šire.

"Kroz ovo obrazovanje učenici će više da rade na računaru, imaće CNC programiranje, praktičnu nastavu na CNC mašini. Sve mašine koje se u posljednje vrijeme nabavljaju, da li nove ili polovne, u drvnoj industriji su naslonjene na CNC tehnologije", ističe Tomić, koji očekuje veliki interes učenika za ovo zanimanje.

Najviše mjesta po strukama