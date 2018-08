Upišite ITEP visoku školu i dobijate besplatnu IT specijalizaciju

Maturanti, imamo odlične vijesti za vas! Zbog velikog interesovanja, akcija ITEP visoke škole se produžava do 31. avgusta.

Svi maturanti koji još uvijek nisu odlučili gdje će nastaviti svoje obrazovanje imaju jedinstvenu priliku da do kraja avgusta upišu smjer Računarske i informacione tehnologije na ITEP-u i besplatno dobiju IT specijalizaciju na ITAcademy u vrijednosti od čak 2.000 €.

Najsavremenije IT studije za najplaćenija zanimanja

Nije tajna da sektor informacionih tehnologija nudi najveće šanse za pronalaženje posla na kome ćete biti zadovoljni. Potražnja za školovanim kadrom u ovoj oblasti svakodnevno raste, što znači da nećete morati da čekate na posao.

Finansijska sigurnost je takođe nešto na šta se možete osloniti ukoliko odlučite da postanete dio IT-ja. Naravno, tu su i razne druge pogodnosti, kao što je rad u najmodernijim kancelarijama ili angažovanje na freelance projektima sa bilo koje lokacije. Ipak, za sve to neophodno vam je obrazovanje po najsavremenijem studijskom programu.

Odsjek Računarske i informacione tehnologije na ITEP visokoj školi omogućava vam upravo

najmodernija primjenljiva znanja iz ovog svijeta, kao i zvanje diplomiranog IT inženjera, koje će predstavljati odličnu potvrdu vaše stručnosti.

Uštedite 2.000 € i specijalizujte svoja znanja na ITAcademy potpuno besplatno

Upišite najsavremenije IT studije u BiH do 31. avgusta i dobijate mogućnost da besplatno pohađate jednogodišnji specijalistički program na ITAcademy. Primjeri studenata iz prethodnih generacija koji su se odlučili da specijalizuju svoje znanje i steknu međunarodno priznate certifikate najbolji su pokazatelj da dodatno profesionalno usavršavanje nikad nije pogrešan izbor.

ITAcademy je ovlaštena od Cambridge odjeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije da obučava polaznike po naprednom jednogodišnjem programu za najnovije računarske tehnologije i izdaje zvanične diplome i certifikate.

Konkretno, osim zvanja koje vam obezbjeđuje Cambridge University, u zavisnosti od smjera, po polaganju dobijate i industrijska stručna zvanja od svjetski poznatih kompanija i specijalizovanih IT asocijacija: Microsoft, Zend, Adobe, Google, CompTIA, Cisco, MikroTik, Oracle, Autodesk, Linux Professional Institute, Advanced Training Consultants, IQN, CIM. Ukupno, obezbijeđeno vam je preko 30 ekspertskih IT zvanja.

ITEP i ITAcademy vam pomažu da pronađete odličan posao što prije

Cilj ovakvih studija je započinjanje uspjšene karijere, zato ITEP misli na svoje studente i nakon što steknu diplome IT inženjera. Saradnja ITEP visoke škola i ITAcademy sa Centrom za razvoj karijere omogućava vam adekvatnu pripremu za izlazak na tržište i, što je još važnije, pomoć prilikom pronalaženja posla. Povežite se sa najboljim poslodavcima. Steknite neophodnu stručnu praksu i zauzmite svoje mjesto u najvećim IT kompanijama u regionu.

Samo do 31. avgusta, broj mjesta je ograničen

Velika akcija ITEP visoke škole produžena je do 31. avgusta zbog ogromnog interesovanja maturanta koji su prepoznali perspektivu IT sektora. Pridružite se budućim kolegama i upišite najsavremenije IT studije u BiH uz besplatno školovanje na ITAcademy. Broj slobodnih mjesta je ograničen, zato reagujte brzo i iskoristite posebne pogodnosti ove akcije.