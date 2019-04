Upoznajte programiranje na besplatnom kursu za maturante

Ako ste maturant koji sebe vidi u oblasti programiranja na ITAcademy i ITEP Visokoj školi, stižu odlične vijesti za vas. Ove obrazovne ustanove organizuju besplatan online kurs programiranja na kome ćete imati priliku da se upoznate sa osnovama HTML-a, CSS-a i JavaScript tehnologije.

Po završetku ovog kursa posjedovaćete znanja koja će vam omogućiti da samostalno pravite sajtove i sebi znatno olakšate eventualno dalje usavršavanje u oblasti informacionih tehnologija. Sve što je potrebno jeste da se što se prijavite putem ovog linka, jer će samo najbrži među vama imati priliku da naprave svoje prve programerske korake na ovom online kursu, koji možete pohađati bilo kada, sa bilo kog mjesta.

Programiranje – najperspektivnije zanimanje današnjice i budućnosti

Svi maturanti će uskoro morati da donesu jednu od najvažnijih životnih odluka, a ona se tiče izbora oblasti u kojoj će nastaviti svoje obrazovanje; ovaj besplatni kurs će vam u velikoj mjeri olakšati tu odluku.

Programiranje je jedno od rijetkih zanimanja koje garantuje mogućnost brzog pronalaženja posla i sigurnu budućnost. Osim toga, programeri se mogu pohvaliti i odličnom zaradom, koja već na početku karijere iznosi u prosjeku više od 1.000 KM mjesečno.

Zbog svih pomenutih benefita, ovaj besplatni kurs predstavlja idealnu priliku za sve maturante da savladaju prva programerska znanja i uvjere se da pomenuta oblast nije bauk, već odlična prilika za sigurnu budućnost.

Do praktičnih programerskih znanja i certifikata bez poteškoća

Predavanja u okviru ovog besplatnog kursa prilagođena su svim polaznicima. To znači da ćete kurs moći da pratite bez poteškoća, čak i ako nemate predznanje iz oblasti programiranja.

Nastava na ovom kursu odvijaće se u skladu sa principima obrazovanja na ITAcademy i ITEP Visokoj školi, što znači da će predavanja biti fokusirana isključivo na usvajanje praktičnih vještina, upoznavanju sa osnovama jezika HTML, CSS i JavaScript i sticanje certifikata o uspješno završenom kursu.

Poznavanje HTML tehnologija omogućiće vam da samostalno postavljate temelje sajta, dok ćete u CSS-u moći da uređujete njegov vizuelni izgled. Na kraju kursa, kada savladate i JavaScript, bićete spremni da kompletan sajt „oživite” i učinite ga funkcionalnim.

Najbolje mjesto da započnete profitabilnu IT karijeru

Ukoliko želite da postanete uspješan IT stručnjak, na ITEP Visokoj školi možete steći zvanje diplomiranog inženjera računarstva i informatike. Sa druge strane, ako planirate da što prije dođete do visoko plaćenog posla, u toku jednogodišnjeg školovanja na ITAcademy možete se pripremiti za profitabilnu karijeru u oblasti programiranja, dizajna i multimedije, administracije, IT poslovanja, 3D dizajna i CAD-a ili kreiranja mobilnih aplikacija. Školovanje u ovim ustanovama, osim praktičnih vještina, može vam donijeti i prestižne internacionalne certifikate koji će vam omogućiti siguran i odlično plaćen posao u struci.

Više informacija o upisu na ITAcademy ili ITEP Visoku školu možete dobiti u centru Banjaluke, na adresi Jovana Dučića 14, ili pozivom na broj telefona: 051/ 303-527.

Prijavite se za ovaj online kurs što prije i napravite prvi konkretan korak ka zanimanju koje će vam donijeti odličnu zaradu.