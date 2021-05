Upoznajte tim koji će vas dovesti do uspjeha

Svi veliki poslovni ljudi znaju za jednu tajnu koja ih razlikuje od drugih:

ukoliko želite da uspijete, najbrži i najbolji način je da znanja i vještine usvajate od ljudi koji su uspjeh već ostvarili.

Upravo je tim predavača na BusinessAcademy sastavljen od poslovnih ljudi od integriteta sa bogatim mentorskim iskustvom, što je jedan od glavnih razloga zbog čega polaznici ove prestižne poslovne škole ostvaruju tako dobre rezultate već tokom školovanja.

Šta je to što izdvaja predavače BusinessAcademy?

Predavački tim BusinessAcademy čine osnivači, direktori, menadžeri i savjetnici najuspješnijih internacionalnih i domaćih kompanija. Svaki od predavača ima bogato iskustvo i značajne poslovne rezultate iz najtraženijih oblasti današnjice – od prodaje, preko menadžmenta, do komunikacija i marketinga.

Svi oni stavljaju vam na raspolaganje svoja dragocjena znanja, stručnost i iskustvo kako bi vam pomogli da na što brži način počnete da ostvarujete svoje profesionalne ciljeve.

Značajni poslovni rezultati, poznavanje tajni realnog poslovanja i bogato mentorsko iskustvo glavni su razlozi zbog kojih je predavački tim BusinessAcademy tako efikasan u prenošenju praktičnih, savremenih i traženih poslovnih znanja. Savjete i uvide koje su stekli od svojih predavača mnogi polaznici primijenili su sa uspjehom na svojim radnim mjestima. Jedan od njih je i Dino Ražanica, koji je zahvaljujući znanjima stečenim na Cambridge poslovnom programu vrlo brzo napredovao na poziciju menadžera prodaje i marketinga:

"Profesori daju realan primjer kako nešto možete primijeniti u praksi i to je nešto što mi se najviše svidjelo. Mnogo tih primjera sam primijenio na poslu koji sam isključivo dobio zahvaljujući školovanju na BusinessAcademy. Stoga svima koji žele da grade svoju karijeru u poslovnom svijetu preporučujem ovu instituciju", ističe Dino.

Jednostavno, kada za mentore imate uspješne poslovne ljude iz regiona koji sa vama nesebično dijele dragocjene tajne zanata, onda je vaše samo da učite i uspjeh neće izostati.

Savremena znanja i certifikati priznati širom svijeta

Pored posvećenih predavača, napredni program koji donosi savremena i praktična znanja iz najtraženijih poslovnih oblasti današnjice u realnom poslovanju razlog je zbog koga se polaznici BusinessAcademy po završetku školovanja sa lakoćom izdvajaju od konkurencije.

Znanja koja dobijete na ovoj uglednoj poslovnoj ustanovi ispunjavaju visoke standarde propisane od najboljih svjetskih univerziteta i internacionalnih poslovnih organizacija. Stoga kao internacionalnu potvrdu svoje stručnosti polaznici BusinessAcademy dobijaju certifikate izdate od ustanova kao što su Cambridge, Chartered Management Institute, International Qualifications Network, Chartered Institute of Marketing i London Chamber of Commerce and Industry. To znači da znanja koja usvojite na BusinessAcademy imaju istu težinu kao da ste ih stekli u najboljim centrima širom Evrope i svijeta.

Takođe, nastava na BusinessAcademy je u potpunosti prilagođena polaznicima i njihovim afinitetima. Možete odabrati da predavanja slušate u učionici ili pak da učenje prilagodite svojim obavezama i potrebama tako što ćete nastavu pratiti sa bilo kog mjesta putem DL platforme. Bez obzira na to za koji se vid pohađanja nastave odlučite: kvalitet znanja koje dobijate biće isti, a predavački tim biće vam na raspolaganju tokom čitavog školovanja.

Bogati resursi kao dodatni podsticaj vašoj karijeri

U savremenom poslovnom svijetu uspjeh zavisi od mnogo faktora i vještina. Vladanje dobrom pisanom i usmenom komunikacijom, snalaženje u timskom radu, sposobnost upravljanja svojim vremenom i obavezama samo su neke od njih.

Zbog toga vam je na BusinessAcademy na raspolaganju širok spektar dodatnih resursa koji će vam pomoći da razvijete niz vještina neophodnih za uspjeh u internacionalnom i domaćem poslovnom svijetu.

Savjetnik za karijeru, podrška u zapošljavanju, fakultativni kursevi engleskog i njemačkog jezika, Personal Development Program i LINKhub osiguraće da zajedno sa najaktuelnijim poslovnim znanjima usvojite i niz traženih vještina za svoju karijeru. Almedina Karalić je upravo zahvaljujući sveobuhvatnom školovanju na programu Marketing i marketing menadžment unaprijedila svoju karijeru:

"Zahvaljujući BusinessAcademy, naučila sam kako uspješno upravljati vremenom i resursima, zbog čega sam napredovala na poziciji marketing menadžera u kompaniji za koju radim. Investiranje u nova znanja i iskustva je najbolja investicija koju možete da izaberete. To ćete spoznati i kroz program BusinessAcademy, te se sigurno nećete pokajati."

Jednostavno rečeno: BusinessAcademy i njen tim stručnih predavača učiniće sve da vas u najkraćem roku pripreme za realan poslovni život.

Okružite se uspješnim ljudima i uspjeh će doći

Ništa vas u životu neće dovesti brže do uspjeha nego podrška pravih ljudi. A upravo oni vas očekuju na BusinessAcademy i za početak su spremni da sa vama podijele dobro čuvanu tajnu: uspjeh nije stvar sreće, već znanja.

Ukoliko želite karijeru u poslovnom svijetu, dozvolite stručnjacima sa ove ugledne poslovne škole da vam pokažu kako da je najbrže ostvarite. Njihova misija je jednostavna:

- pomoći vama da postanete uspješniji i zadovoljniji.

Zato su specijalno za vas pripremili unosnu priliku za investiciju koja će vam se višestruko vratiti:

- upis na BusinessAcademy sa 35% popusta.

Sada je pravo vrijeme da prepoznate i zgrabite dobru poslovnu priliku. Ne zaboravite: ono što radite danas sutra postaje vaša ljepša realnost.

Požurite i postanite jedan od uspješnih!