Upravna inspekcija kontroliše Halilovića

SARAJEVO, BANJALUKA - Upravna inspekcija Ministarstva pravde BiH uskoro bi trebalo da "uđe" u Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i izvrši nadzor po pitanju akreditacije, tačnije neakreditovanja dva javna univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

"Upravna inspekcija je zaprimila predmet i sada rade po njemu. Očekujem da bi to moglo da rezultira nekim ishodom u kome bi se evidentirale sve te nezakonitosti koje su tamo urađene", rekla je za "Nezavisne" Biljana Vojvodić, direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS.

Pored procedure u vezi s akreditacijom, upravna inspekcija provjeriće i da li Enver Halilović, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, koji je, kako tvrde u Srpskoj, mimo svih procedura odbio u registar akreditovanih univerziteta upisati one u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, ispunjava uslove za penzionisanje s obzirom na to da, prema nezvaničnim informacijama, 21. jula puni 40 godina staža osiguranja.

"Upravna inspekcija je tražila izjašnjenje, a mislim da je rok do petka da im se to dostavi. Vjerovatno će direktor čekati zadnji rok, a nakon toga inspektori će odlučiti da li će ili neće doći u Agenciju. Očekujem da dođu i utvrde sve nepravilnosti o kojima sam ranije govorio. Za mene je važeći akt koji sam izdao i prema kojem su univerziteti u Istočnom Sarajevu i Banjaluci trebalo da budu upisani u registar. Taj akt nikada nije stavljen van snage i nadam se da će upravna inspekcija to utvrditi", rekao je za "Nezavisne" Slobodan Stanić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Za razliku od univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Halilović je odobrio upis u registar univerziteta u Zenici i Sarajevu, a zanimljivo je da još, kada je u pitanju Sarajevo, nije akreditovan nijedan studijski program.

"Nikome ništa nije sporno osim jednom čovjeku i taj čovjek koristi priliku da nanese štetu Republici Srpskoj generalno, i to preko univerziteta i studenata. Očigledno je da ima jednu širu podršku i cilj je šteta našim visokoškolskim ustanovama", rekla je Vojvodićeva podsjećajući na izjave Adila Osmanovića, ministra civilnih poslova BiH, koji je poslao protestno pismo Srbiji zbog Sporazuma o zajedničkim aktivnostima u oblasti osiguranja kvaliteta i priznavanja akreditacija u visokom obrazovanju koji je potpisala sa Srpskom. Inače, taj sporazum potpisali su Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, i Mladen Šarčević, srpski ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.