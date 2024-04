Uručene stipendije za 1.239 učenika i studenata

SARAJEVO - Načelnik opštine Centar Srđan Mandić je danas u prostorijama Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina (nekadašnja Austrijska kuća) potpisao ugovore o dodjeli stipendija „Prof.dr. Husein Kulenović“ sa 396 studenta koji su ispunili uslove javnog poziva.

Ukupno u ovogodišnjem budžetu za dodjelu stipendija obezbijeđen je iznos od 2.111.900 KM, a 1.239 učenika i studenta ostvarili su pravo na stipendiju.

„Kao što ste vi uspješni studenti i mi moramo slijediti vaš primjer da što bolje radimo ovaj posao i da se takmičimo u dobru i u znaju. Opština Centar je ove godine napravila korak ispred svih drugih. Svake godine se povećava broj stipendista i ove godine imamo 1.225 stipendista za šta smo izdvojili rekordan iznos u opštinskom budžetu od 2.111.900 KM. Svaki fening koje damo za ovu namjenu je ulaganje u prave stvari koje će se kroz vaše znanje vratiti zajednici. Želimo da se vi osjećate ponosnim što ste stanovnici opštine Centar. Uvijek se možete obratiti opštini i važno je da u ovim teškim vremenima pobijedimo sve izazove koji su pred nama“, naglasio je načelnik Mandić.

Nakon objavljenog javnog poziva, u decembru prošle godine, Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport zaprimila je ukupno 1.300 prijava.

Među današnjim potpisnicima stipendije 94 studenta su sa prosjekom ocjena 9,5 do 10, njih 221 je ostvarilo prosjek od 8,5 do 9,49, a 81 student dobitnik stipendije je ostvarilo prosjek ocjena od 8 do 8,49.

