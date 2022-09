Uz školarinu i stipendiju do San Franciska: Mladi Banjalučanin na Minerva univerzitetu

Svakog semestra su u nekom drugom dijelu svijeta, pa je mladi Banjalučanin Đorđe Ristić tako upoznao London, Berlin, Buenos Ajres, Seul, Tajvan.

Cilj je upoznati i spoznati različite sisteme, kulture, ljude i sagledati svijet na globalnom nivou, objašnjava Đorđe koji, kao stipendista kompanije Prointer ITSS, članice infinity International Group, studira na Minerva Univerzitetu u San Francisku.

Na jedan od najselektivnijih i najinovativnijih univerziteta na svijetu, Đorđe je stigao iz banjalučke gimnazije, sa informatičkog smjera koji je tokom završne dvije godine pohađao na engleskom jeziku. I sad se bavi informatikom, ali i biznisom.

"Nakon prve godine fakulteta mogli smo da biramo užu specijalizaciju, a ja sam se odlučio za dva studijska programa – informatiku i biznis. Što se informatike tiče, najviše me zanima vještačka inteligencija, a iz oblasti biznisa sam izabrao preduzetništvo. U svakoj državi u kojoj smo bili radili smo na različitim projektima sa njihovim stručnim institucijama i najprestižnijim, lokalnim kompanijama", kaže Đorđe i objašnjava da je zbog takvog načina učenja i studiranja njegov univerzitet ove godine proglašen najinovativnijim na svijetu.

Sve to ne bi bilo moguće bez stipendije, a on je uspio da uđe među 200-tinak studenata koji su, kao "lideri budućnosti", dobili školarinu koja pokriva one najosnovnije životne troškove. Ipak, priznaje Đorđe, ni sa školarinom koja je za naše uslove prilično visoka ne bi se izborio u San Francisku i zato je, kako kaže, beskrajno zahvalan Prointeru na njihovoj stipendiji.

"Teško je i zamisliti koliki su ovdje troškovi života i studiranja, a moji roditelji, uz najbolju volju, to ne bi mogli da isfinansiraju. Zato sam se prošle godine obratio Prointeru i dobio stipendiju koju primam i dalje. To je nešto što nikada neću zaboraviti", kaže Đorđe.

U pauzi između semestara, Đorđe je boravio u ovoj kompaniji i upoznao se sa nekim od njihovih projekata i, kako kaže, dosta toga naučio od domaćih programera.

"Svakako se u budućnosti nadam i nekoj saradnji, a možda ću i ja njima moći da ponudim neki svoj projekat. Svakako sam ponosan što sam prvi student iz Bosne i Hercegovine koji je stigao na ovaj univerzitet", ističe Đorđe kojem planova ne manjka.

Za početak, volio bi da, nakon studiranja, svoje znanje iz informatike i preduzetništva spoji u konkretan biznis i da se, jednog dana, u svoju zemlju vrati kao stručnjak.

"Sa poslovne strane gledano, ovdje zaista ima mnogo mogućnosti, naročito kad su u pitanju oblasti kojima se bavim i koje me zanimaju. Zato kažem da bih volio da ovdje steknem još znanja, a onda i poslovnog iskustva i da se sa takvim kapitalom vratim u našu sredinu koja je po mnogo čemu posebna", kaže Đorđe i priznaje da mu u bijelom svijetu najviše nedostaje ova naša duša slovenska.