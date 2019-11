Velika Black Friday akcija na ITAcademy i BusinessAcademy: 2 programa po cijeni 1

Da li ste razmišljali o tome da steknete neka nova znanja koja će vam pokrenuti ili unaprijediti karijeru? Ako jeste, sigurno ste se našli u dilemi: šta bi bilo bolje da naučim; da li da učim nešto o dizajnu ili da se okrenem programiranju; da li da se opredijelim za PR ili za marketing; šta bi bilo unosnije za mene: SEO ili PPC oglašavanje.

Ali, da li ste razmišljali o tome da naučite oba?

Prilika koju ne smijete propustiti

ITAcademy i BusinessAcademy su ove godine malo ranije pokrenule akciju povodom Black Friday dana (Crni petak), koji je širom svijeta poznat po velikim rasprodajama i sniženjima.

Zahvaljujući ovoj jedinstvenoj akciji, svi zainteresovani koji se prijave za jednogodišnje školovanje, pored izabranog jednog programa, moći će naredne godine da pohađaju još jedan u okviru te ustanove, i to potpuno besplatno. Dakle, dobićete 2 programa – od kojih ćete platiti samo jedan, i to po sniženoj cijeni jesenjeg upisnog roka.

Akcija traje samo od 22. do 24. novembra, zato reagujte odmah i iskoristite priliku da postanete uspješan stručnjak za više traženih oblasti.

Prijavite se za ovu specijalnu akciju na ITAcademy ili iskoristite pomenute pogodnosti na BusinessAcademy, koje važe do 24. novembra.

Napravite kombinaciju znanja za svoj siguran uspjeh

Prepoznajući želju i potrebu polaznika da upišu više od jednog programa kako bi stekli znanja iz više traženih oblasti poslovanja, ITAcademy i BusinessAcademy iskoristile su Black Friday kao sjajan povod da polaznicima pruže upravo ono što su priželjkivali.

Nerijetko su grafičkim dizajnerima potrebne dodatne vještine iz oblasti web dizajna, dok JavaScript programeri uglavnom žele da se usavrše i kao PHP programeri, čime postaju i frontend i backend stručnjaci. S druge strane, programerima su, uz znanja stručnih IT vještina, često potrebne i vještine upravljanja IT projektima i IT biznisom.

Na tržištu se neophodne kvalifikacije za određene pozicije često prepliću, pa su tako PR stručnjacima potrebna znanja iz marketinga, a oni koji se bave online oglašavanjem moraju znati kako funkcionišu i SEO tehnike.

Uz pomenute kombinacije, one koje se još preporučuju sa ITAcademy i BusinessAcademy su:

● Frontend JavaScript Development + PHP Web Development;

● Android Development + iOS Development Program;

● Preduzetništvo + Menadžment projekata;

● Microsoft Administration + Linux Administration;

● Web Design + Print & Graphic Design;

● Content & SEO Manager + PPC & Digital Channels Manager;

● Cambridge poslovni program + Međunarodno poslovanje;

● Java Development + Python Development.

Više o programima možete saznati na sajtovima ITAcademy i BusinessAcademy.

Vještine koje možete odlično da naplatite

Dok mnogi, uprkos svakodnevnom radu, sebi ne mogu da priušte više od pukih osnova, oni koji su prepoznali isplativost savremenih IT, biznis i internet vještina nemaju problema sa zaradom. Tako prosječna plata programera u Bosni i Hercegovini dostiže 1.800 KM i više, a približne prihode ostvaruju i preduzetnici, SEO stručnjaci i PR menadžeri.

Da biste se našli na ovakvim pozicijama, ono što vam je neophodno jesu praktične vještine koje ćete moći da iskoristite u realnim okolnostima. Upravo zbog važnosti primjene usvojenih vještina, na ITAcademy i BusinessAcademy polaznici stiču isključivo znanja za rad na konkretnim radnim mjestima.

Na ITAcademy možete da se usavršavate za najtraženije IT profesije. Polaznici uče i razvijaju realne tehnike programiranja, IT administracije, dizajniranja i upotrebe softverskih alata uz konstantnu podršku priznatih stručnjaka. Isto tako, školovanjem na BusinessAcademy dobijate poslovne vještine, znanja i resurse koje možete primijeniti i naplatiti odmah. Obje ove ustanove ovlaštene su od strane Cambridge odjeljenja za međunarodne ispite, kao i vodećih kompanija i organizacija u sferi IT-ja i biznisa, kao što su Microsoft, Google, Zend Technologies, Adobe, CompTIA, Oracle, Cisco, Autodesk, MikroTik, Linux Professional Institute, HRC Institute, CMI i drugi.

Da podsjetimo, akcija Black Friday traje od 22. do 24. novembra i samo u ovom periodu možete upisati dva programa na ITAcademy ili BusinessAcademy po cijeni jednog. Prijavite se ako želite da se usavršite za više IT oblasti ili ste zainteresovani da započnete razvoj svojih poslovnih vještina.