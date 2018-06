Velika rođendanska akcija na ITAcademy: 40% popusta za prijave do petka

Za rođendan obično slavljenici dobijaju poklone, ali ITAcademy za svoj jubilej organizuje nešto drugačiju proslavu. U rođendanskoj nedjelji ITAcademy poklanja popust od čak 40% na cijenu upisa, a svi koji se prijave do 15. juna dobijaju i bonus – paket besplatnog cijeloživotnog školovanja, koji će vam omogućiti da i u budućnosti unaprijeđujete svoja IT znanja!

Broj upisanih po rođendanskim uslovima je ograničen, zato požurite i što prije rezervišite svoje mjesto. Više informacija o tome kako da preuzmete poklon od ITAcademy saznajte putem ovog linka.

Najpraktičnija škola za dobijanje posla u IT sektoru

Školovanje na ITAcademy namijenjeno je svima koji žele da ostvare uspjeh i steknu praktična znanja i vještine koji će im osigurati visokoprofitabilnu IT karijeru. Polaznici ITAcademy mogu da izaberu neki od šest programa i za godinu dana, bez obzira na nivo prethodnog znanja, postanu stručnjaci iz oblasti programiranja, administracije mreža, dizajna, IT poslovanja, 3D dizajna i CAD-a i razvoja mobilnih aplikacija.

Program ITAcademy ovlašćen je od strane Odjeljenja za međunarodne ispite prestižnog Cambridge univerziteta, a nakon školovanja polaznici stiču certifikate koji im obezbjeđuju zaposlenje na nekim od najplaćenijih pozicija današnjice. U zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika, nastava se odvija na dva načina: tradicionalno – učenjem u učionici, i putem interneta – učenjem na daljinu, pa je tako usavršavanje za IT zanimanja dostupno i onima koji zbog obaveza nemaju vremena da redovno pohađaju nastavu.

Nekadašnji polaznici ITAcademy već uveliko rade na najperspektivnijim poslovima i zarađuju visoke i sigurne plate. Za samo 12 mjeseci to možete i vi, a sve što je potrebno da uradite jeste da se prijavite za školovanje na ITAcademy.

Preuzmite svoj poklon za sigurnu budućnost

Podsjećamo, rođendanska akcija ITAcademy traje do 15. juna. Ako i vi želite da sljedeće godine zarađujete četvorocifrenu platu, i to izraženu u eurima, sada je pravi trenutak da načinite prvi korak. Iskoristite fantastičan popust od 40% na cijenu upisa i po najpovoljnijim uslovima postanite vrhunski IT stručnjak.

Broj mjesta za upis po rođendanskim uslovima je ograničen, zato ne čekajte i odmah se prijavite i osigurajte sebi uspješnu budućnost.