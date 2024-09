Veliki interes Banjalučana za učenje kineskog jezika

BANJALUKA - Da su Banjalučani i te kako zainteresovani za učenje kineskog jezika, potvrdila je za Nezavisne novine" Liljana Stević, direktorka Konfucijevog instituta i šefica Studijskog programa sinologije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Kako je istakla, u prilog tome govori i činjenica da je na Studijskom programu sinologija ostalo još samo jedno slobodno mjesto.

"To je što se tiče studija kineskog, a što se tiče kurseva, i tu je velika zainteresovanost, jer mi imamo 200 polaznika samo u osnovnim školama. Imamo posebnu učionicu za srednju školu, online nastavu, a i poseban kurs za poslovni kineski jezik. Zanimanje je veliko, a mislim da je to i zbog podsticaja novih kineskih kompanija koje dolaze, kao i zbog sve veće popularnosti kineskih filmova i serija, a mladi su to sve prepoznali i dosta ih se prijavljuje", kazala je Stevićeva.

Da je zainteresovanost za kurs kineskog jezika iz godine u godinu sve veća, istakla je u razgovoru za "Nezavisne novine" i Biljana Badnjar, viši stručni saradnik na Konfucijevom institutu, koja je napomenula da počinje i novi ciklus kurseva kineskog jezika, a biće održani od 16. septembra do 27. decembra ove godine.

"Ovo je već sedma godina kako mi djelujemo u Republici Srpskoj, i od prve godine osnivanja Konfucijevog instituta mi smo počeli oglašavati naše kurseve i svake godine je bilo sve više zainteresovanih. Uz kurseve, nastojimo da organizujemo i različite kulturološke aktivnosti kako bismo privukli pažnju na kinesku kulturu i običaje. Uvijek imamo jesenji i proljećni ciklus, a jesenji svake godine počinje u drugoj polovini septembra, pa sve do Nove godine, tačnije 27. decembra. Jedan ciklus traje oko tri mjeseca, a naše prostorije su na Fakultetu političkih nauka i tu imamo svoje učionice", objašnjava Badnjareva.

Ističe da se časovi uglavnom odvijaju u kasnim popodnevnim ili večernjim terminima, jer je fakultet otvoren najkasnije do 20 časova.

"Kursevi su besplatni za studente i zaposlene Univerziteta u Banjaluci, kao i za svu djecu, učenike osnovnih i srednjih škola. Znači, za većinu naših polaznika je besplatno, osim za odrasle osobe koje nisu radnici Univerziteta, a oni za kurs, u trajanju od tri mjeseca, plaćaju ukupno 200 KM", kaže ona i napominje da će biti i kurs kineskog jezika koji će se odvijati u online formatu, jer, kako ističe, i na taj način žele da omoguće pristup učenju kineskog jezika svima zainteresovanima i u drugim dijelovima zemlje.

"Imamo kurseve i za mlađu populaciju, ali i za starije i oni budu podijeljeni po grupama, a mnogi od njih već godinama pohađaju kurseve i samo nastavljaju sljedeći nivo. Tako da je sad u septembru nastavak tih kurseva za djecu i odrasle koji su već išli, a ujedno počinje i početni kurs za one koji do sada nisu učili kineski jezik, a to žele. Za sve ove godine imali smo više od 300 polaznika koji su učili kineski jezik, jer samo u školama ima više od 200 djece koja su učila i uče", objašnjava Badnjareva.

Prema njenim riječima imaju i ponudu poslovnog kineskog, koji je počeo prošle godine, a za koji kaže da je manja zainteresovanost, ali ističe da je i dalje ima.

"Bile su dvije djevojčice iz Ekonomske škole, sad od februara, a naš profesor je bio voljan da drži kurs samo njima, jer su baš bile zainteresovane za poslovni kurs, koji je namijenjen svima koji žele da unaprijede profesionalnu ili međunarodnu karijeru savladavanjem osnova poslovne komunikacije na kineskom jeziku. Cijena ovog kursa je 200 KM za sve zainteresovane, a za učenike srednjih škola je besplatan", kazala je Badnjareva i napomenula da polaznici svih kurseva imaju priliku da uče kineski jezik od predavača iz Kine i lokalnih sinologa te da dobiju sertifikat o uspješno završenom tromjesečnom kursu.

"U narednom periodu nastavićemo i besplatan kurs kineske borilačke vještine taiđićuena. Imamo ga konstantno, do sad se odvijao dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom, a mislim da ćemo nastaviti sa tim terminima, od 18 do 19 časova, ali to još zavisi od ovih vrućina. Odvijaće se na platou ispred ili u holu Fakulteta političkih nauka, u zavisnosti od vremenskih uslova. Svi koji dolaze, a uglavnom je to starija populacija, baš su redovni", objasnila je Badnjareva i napomenula da su dalja uputstva i prijave za kurseve kineskog jezika i taiđućuena mogući putem adrese: [email protected].

