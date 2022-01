Visoko obrazovanje kolektivni ugovor čekalo 50 godina

TUZLA - Zaposlenici u visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu dobili su danas kolektivni ugvor nakon 55 godina.

Ovaj dokument poboljšat će njihov status, a posebno položaj nenastavnog osoblja.

Iz sindikata su kazali da visoko obrazovanje nije imalo kolektivni ugovor od 1976. godine te se godinama pričalo o tome i bilo je inicijativa da se potpiše taj dokument. Današnje potpisivanje je povijesni momenat za sindikat.

"Ovo nam je četvrta Vlada sa kojom pregovaramo. Moram naglasiti da smo imali razumijevanje od ove vlade i da su bili brzi i aktivni da se dođe do konačnog teksta kolektivnog ugovora. Bilo je dosta sastanaka i dosta problema ali došli smo do konačnog teksta koji je obuhvatio sve ono iz zakona o radu i zakona koji se vežu za ovu tematiku", smatra Adnan Hodžić, predsjednik KO Tuzla Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH. Hodžić naglašava da je ugovorom poboljšan status administrativnog osoblja koje je bilo, tvrdi on, zapostavljeno.

Ugovor je potpisan prvi put i to na tri godine. Resorni ministar je rekao da ovaj akt treba značajno dovesti do poboljšanja visokog obrazovanja na području TK kao i poboljšanja statusa radnika zaposlenih u ovoj oblasti.

"Cilj nam je bio dovesti u isti položaj zaposlenike u visokom obrazovanju sa ostalim budžetskim korisnicima", rekao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke Vlade TK. Baraković tvrdi da ugovor nosi značajne beneficije za uposlenike u ovom sektoru te da je data dodatna socijalna i pravna sigurnost svim zaposlenicima.

Definisana je bolje organizacija rada, prekovremeni rad, noćni rad, rad u smjenama, odmori, odsustva sa posla.

"Definisana su veća prava za nenastavno osoblje. Podsjećam, mi smo u decembru prošle godine potpisali sporazumno povećanje primanja zaposlenih gdje će zaposlenici u visokom obrazovanju imati povećanje plate za 8,6 %, zatim marku više toplog obroka te zagarantovano 50% od prosječne plate u FBiH u vidu regresa", nabrojao je Baraković.

Kolektivni ugovor je definisao i minimalnu platu od 570 KM, dodaci na platu, naknade za ishranu, prevoz do posla i sa posla, naknade za slučaj smrti ili teške bolesti, otpremnine te zabrani diskriminacije. Sredstva za sve to za tekuću godinu su već predviđena budžetom, osim, ocjenjivanja nenastavnog osoblja koje je uslovljeno pravilinikom univerziteta.

Kolektivni ugovori za uspolenike osnovnog i srednjeg obrazovanja su produženi krajem prošle godine na dvije godine.