Visoko plaćenu karijeru software testera započnite na BESPLATNOM kursu

Želite obezbijediti visoko plaćen posao i osigurati svoju budućnost?

Zakoračite u najperspektivniju oblast današnjice na kursu koji ITAcademy u Banjaluci organizuje potpuno besplatno!

Ako vas ne privlači programiranje, a želite uživati u beneficijama koje ostvaruju programeri, kao što je mogućnost rada sa bilo koje tačke na planeti, natprosječna plata, te druge različite pogodnosti, osigurat će vam zanimanje Software & QA testera!

Na besplatnom kursu, koji počinje 27. septembra, imat ćete priliku da se upoznate i savladate ključne vještine jednog od najtraženijih zanimanja današnjice uz iskusnog QA inženjera Marka Bogićevića. Svi zainteresirani za pohađanje ovog atraktivnog kursa mogu se prijaviti putem ove stranice. Kako je broj mjesta ograničen, potrebno je da požurite i pošaljete svoju prijavu što prije.

Zašto je zanimanje Software & QA testera idealna opcija?

Zanimanje Software & QA testera je postalo jedno od najtraženijih, a samim tim i jedna od najperspektivnijih oblasti u IT svijetu.

Naime, brz razvoj IT tehnologija, programa, česte greške u njima, stalna potreba za proširenjem nezamjenjivog dijela tima svake IT kompanije, te vrtoglave plate, samo su neke od stavki koje su učinile ovo zanimanje globalno traženim. Software testeri su postali traženi podjednako kao developeri, a danas čak i traženiji.

Jedan od razloga zbog kojeg se većina ljudi usmjerava upravo ka ovoj oblasti jeste to što se alati za testiranje lako uče i do traženih znanja i vještina profesionalnog testera možete doći za kratko vrijeme i, samim tim, početi ostvarivati mjesečnu zaradu koja se kreće i do 2.600 KM! Pritom, ako želite da postanete dio najrazvijenije industrije današnjice, onda je ovo idealno zanimanje za vas! Namijenjeno je početnicima i svima koji žele osigurati sigurnu i visoko plaćenu karijeru.

Upravo, svoj prvi korak ka uspjehu napravite na potpuno besplatan način, i to uz iskusnog QA inženjera Marka Bogićevića na kursu koji organizuje ITAcademy u Sarajevu. Ovaj besplatan kurs je sjajna prilika da steknete čvrstu osnovu za dalje napredovanje. Na kursu ćete imati priliku da upoznate i savladate osnove testiranja i test menadžmenta, planiranje testiranja, rad sa alatima kao što su Jira, Azure i Qase, pravljenje QA izvještaja i pisanje dokumentacije, kao i testiranje aplikacije na praktičnim primjerima.

Za sve učesnike besplatnog kursa ITAcademy je spremila i posebne povlastice za razvoj uspješne karijere software testera!

Osigurajte profitabilnu i perspektivnu karijeru

ITAcademy je svim polaznicima kursa obezbijedila posebnu priliku da se priključe novoj generaciji na programu Software Testing and QA! Samo 10 mjeseci je potrebno da pređete put od apsolutnog početnika do traženog IT stručnjaka! Uz savremeni plan i program, prilagođen isključivo polaznicima, praktičan rad na realnim projektima uz odabrane IT stručnjake i brojne resurse na raspolaganju, donijet će vam vrijedna znanja za obavljanje ne samo dinamičnog i atraktivnog već i internacionalno priznatog zanimanja software testera.

Ono što ITAcademy izdvaja od drugih jeste to što jedino u ovoj školi, pored kompletnih i naplativih IT znanja, dobijate i brojne druge vještine koje vam pomažu da u najkraćem roku unaprijedite svoju karijeru i dođete do dobro plaćenog posla, čak i za vrijeme školovanja:

"ITAcademy je nevjerovatno iskustvo. Sigurna u znanje koje sam stekla na ovoj obuci, otišla sam na intervju za poziciju QA testera i prije završetka ITAcademy dobila posao! Zato kao najveći benefit izdvajam stečene vještine koje su mi donijele brzo zaposlenje u 45. godini. I pored toga, i dalje dobijam jako mnogo ponuda za druge firme, dok je to ranije bilo nezamislivo", ističe Dragana Veljković, jedna od uspješnih polaznika ITAcademy.

Školovanjem na programu Software Testing and QA imate neograničenu podršku Centra za razvoj karijere, priliku za praksu sa renomiranim kompanijama i najkvalitetnijim poslodavcima, kroz rad na realnim projektima u najpopularnijim programima za testere, kao i čak 100 besplatnih sati u modernom coworking prostoru, mogućnost da ovladate stranim jezicima preko fakultativnih kurseva engleskog i njemačkog, zahvaljujući kojima ćete moći da ponudite svoje usluge klijentima širom svijeta, brojnih svjetski priznatih certifikata i drugih pogodnosti.

Nakon završenog programa Software Testing and QA na ITAcademy svoje usluge ćete moći ponuditi različitim kompanijama – bilo kroz stalno zaposlenje ili kao freelanceri, a na tržištu će vas posebno istaći najcjenjeniji međunarodni certifikat za software testere – ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board), koji će potvrditi vaše kvalifikacije!

Prijavite se što prije, obezbijedite svoje mjesto i krenite na put ka uspjehu!

Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da potpuno besplatno dođete do veoma traženih vještina software testera. Ne zaboravite, broj mjesta je ograničen, zato što prije pošaljite svoju prijavu putem ovog linka.