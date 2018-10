Vješticama nije mjesto u vrtićima i školama

BANJALUKA - Vukodlacima, vješticama i vampirima nije mjesto u obrazovnim ustanovama, slažu se u školama i vrtićima u RS, u kojima neće biti aktivnosti povodom obilježavanja Noći vještica (Halloween), ali se za posljednji dan ovog mjeseca uveliko pripremaju privatne žurke praćene raznim maskama.

Lani je u dopisu Ministarstva prosvjete i kulture RS upućenom školskim i predškolskim ustanovama navedeno da ta manifestacija nije u skladu sa Zakonom o praznicima, koji je na snazi.

Jelena Kurtinović, direktorica banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kaže za "Nezavisne" da to inače nije praznik koji mi na ovim prostorima obilježavamo i nije mu mjesto u kalendaru aktivnosti vrtića.

"Imamo svoj novogodišnji maskenbal i tu se djeca kostimiraju. Osim toga, postoji i jesenja svečanost koja podrazumijeva kostime s jesenjim plodovima i prigodnu priredbu, ali nikako jesenju svečanost ne stavljamo u kontekst Noći vještica", kaže Kurtinovićeva i dodaje da je njihov stav onaj koji zastupa i Ministarstvo.

Sanjin Buzadžija, predsjednik Udruženja privatnih predškolskih ustanova RS, rekao je da je prošlogodišnja obavijest Ministarstva bila jasna da se takva aktivnost ne održava u skladu s programima školskih i predškolskih ustanova.

Ističe da vrtići s kojima sarađuje nisu imali ni ranije takve aktivnosti.

"Protiv toga sam jer su naši programi sadržajni, imamo dosta aktivnosti i nema potrebe da organizujemo Noć vještica", kaže Buzadžija.

Na društvenim mrežama se vode polemike da li mališanima i u edukativnim ustanovama treba dopustiti obilježavanje Noći vještica.

"Meni je to baš zanimljivo upravo zato što nije u duhu naše tradijcije, ali nema dešavanja za djecu na ovu temu. Poslala sam upit jednom edukativnom centru jer sam vidjela da pripremaju radionice, ali sam dobila odgovor da izrada maski ipak neće biti održana", ističe majka iz Banjaluke čije je ime poznato redakciji.

Odgovor da li se ta odluka Ministarstva odnosila samo na prošlu godinu, potražili smo u resornom ministarstvu, ali su službenici za odnose s javnošću bili u petak službeno odsutni.

Dok su neki roditelji mišljenja da su kostimi samo vid zabave za djecu i tu ne vide ništa sporno, drugi su mišljenja da Noć vještica nije u duhu naše tradicije.

Da takve manifestacije nisu za obrazovne ustanove, založilo se Udruženje "Baštionik", ali i još nekoliko udruženja, koji su lani uputili dopis Ministarstvu jer su primijetili da se na časovima engleskog jezika u školama i vrtićima to obilježava.

Dragan Mrdić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Hercegovine, kaže da se to ne može zabraniti roditeljima, ali u sistemu obrazovanja to ne treba stavljati u kalendar aktivnosti.

Psiholog Aleksandar Milić smatra da roditelji koji se odluče na obilježavanje moraju o tome razgovarati s djecom kako se ona ne bi uplašila i razvila strah.

To, kako kaže, može biti vid zabave kreiranja maski kao jedna vrsta oslobađanja od straha da djeca vide da je to maska i da sama učestvuju, jer su možda ranije stekla određeni utisak o vješticama, pa im to može služiti kao razobličavanje.

Ipak, upozorava da bi svaka takva radionica trebalo da bude praćena razgovorom o svemu, jer ako to ostane na nivou praznovjerja i djeca imaju strah od vještica, onda sama noć kao pojam može da bude traumatična.

"Sve to treba gledati pojedinačno kako djeca reaguju i da to nikako ne bude prinuda, zato što to drugi rade, a dijete da strepi od toga", kaže Milić.