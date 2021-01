Vučić: Nećemo priznati Kosovo, hoće od mene da naprave Miloševića

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jasno je stavio do znanja da, dok je on predsjednik, do izbora 2022. godine, neće biti priznavanja Kosova.

On je naveo da taj stav neće mijenjati.

"Ne znam šta bi moralo da se desi, pa da se to promeni. Mi smo dali sve od sebe. Vodili smo pametnu politiku, sačuvali smo Srbiju od sukoba, ne junačeći se sačuvali živote onih koji žele da ostanu na KiM. Ulagali smo u njihov opstanak, ne ugrožavajući mir. Znam hiljade ljudi koji jedva čekaju neki novi sukob i našli bi bezbroj razloga zarad pravde i pravičnosti zbog čega bi to voleli. A kada bi ih upitali da li bi da se njihov brat ili dete sutra vrati u kovčegu, onda je to drugačije", rekao je Vučić za "Večernje novosti".

"Vodili smo tešku politiku, srpsku politiku, štitili nacionalne interese i vodili računa da ne uđemo u sukob sa celim svetom i da ne dođe do bilo kakvog oružanog sukoba. Ne zato što smo slabiji, već zato što to nije potrebno. Srbiji je potreban razvoj", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije ukazuje da je "teško sa Albancima i razgovarati".

"Sve što vidite je kampanja na dnevnom nivou protiv Srba, Srbije i njenog predsednika. Srbi bi bili dobri ukoliko bi priznali nezavisnost Kosova, a samo dan posle bi krenuli zahtevi za naplatu ratne štete, dva dana kasnije bi bilo: priznajte da ste počinili genocid. I onda vidite da razgovarate sa ljudima koji ne žele da vas ubede da možemo nešto zajednički da radimo", kazao je Vučić.

Njihovi svi razgovori, istakao je, svode se na "međusobno priznavanje", a dodaje da je "100 puta rekao da ga to ne interesuje".

"Šta Srbija dobija time? Kod njihovog rukovodstva mora da dođe do promene svesti, kao što je potreban pritisak iz EU da se ispuni ono što je potpisano, a zasta je garant upravo EU", ocijenio je Vučić i dodao da dok se to ne ispuni, ne vjeruje da će bilo ko imati veliko povjerenje u vjerodostojnost razgovora, u ozbiljnost, odgovornost i moguću isporuku bilo kakvih ozbiljnijih rezultata.

Na pitanje da li strahuje od ojačanja osovine Berlin - Vašington poslije pobjede Džoa Bajdena i da li će oni biti na liniji: ili priznavanje Kosova ili ništa od EU, predsjednik Srbije je rekao:

"To je njihova linija bila i ranije i nemam sumnju da će sada biti izraženija. Opet, moram da kažem da sam imao veoma dobar razgovor sa predsednikom (Francuske Emanuelom) Makronom i fer razgovor sa kancelarkom (Angelom) Merkel. Pred nama nisu laki danu, ali to neće biti prvi put".

Vučić podsjeća da u prethodnih osam godina nismo imali pogrom, ni progon našeg naroda nigdje.

"Sa druge strane, Kosovo je pre toga bilo stavljeno ad akta, posebno posle presude Međunarodnog suda pravde, a posle toga su postavljeni granični prelazi na Jarinju i Brnjaku. Onda je neko uspeo celu priču da vrati na međunarodnu scenu. Da li je izdajnik onaj za čije vreme 90 zemalja prizna nezavisnost Kosova ili onaj za čije vreme 18 zemalja povuče priznanje? Gde su to plate uvećane za gotovo 60 odsto? Kada je Srbija imala isti kurs prema evru osam godina? Kada smo izgradili više auto-puteva, pruga...Srbija se mnogo promenila. Nemci kažu: semafor pokazuje sve rezultate", naglasio je Vučić.

"Hoće da od mene naprave Miloševića"

Predsjednik Srbije kaže da vjeruje u nadležne organe i unutrašnju kontrolu u MUP-u, povodom činjenice da je prisluškivan duže od godinu dana, navodeći da "hoće od njega da naprave Slobodana Miloševića po svaku cenu".

"Neki ljudi sa kojima obično razgovaram o fudbalu, bukvalno o tome ko kako šutira loptu, označeni su da imaju veze sa drogom, da bi mogli da budu prisluškivani, a zapravo su slušani moji razgovori sa njima. Ti ljudi, naravno da nemaju veze sa drogom, niti za njih postoji optužni predlog", objasnio je Vučić za "Večernje novosti".

"Oni koji su učestvovali u ovom poslu koristili su ovaj metod da bi se tobož zakonski pokrili, ali su pravili krupne faulove. Za to sada postoje dokazi i svedoci koji potvrđuju da se sve radilo bez zavođenja i da se arhiviralo, misleći valjda da će time nekoga moći da ucenjuju", rekao je Vučić.

Na spekulacije da su u ovu aferu upleteni ljudi iz vrha vlasti, uzvraća:

"Sve ćemo da saznamo. Pustite da to ispitaju državni organi. Zakoni moraju da se poštuju i uveren sam da će svi koji su umešani morati da odgovaraju. Kao čovek trudim se da razumem svačije porive. Namicanje zakona da biste mogli da ostvarite svoje prljave ciljeve, i to neretko razumem. Ne zato što polazim od sebe, već zato što razumem i slabije ljudske strane i to da neko može da pomisli da može da učini sve. Međutim, kada slušate predsednika ili, kako bi neki rekli ''upecate ga'', onda o tome morate da ga obavestite istog sekunda i da to sklonite iz arhive, a ne da nešto arhivirate godinu i po".

Vučić je dodao da "niko nema pravo da arhivira razgovore predsednika Srbije".

"Drugo, evo procurilo je do mene jer je bilo časnih policajaca koji su mi to doneli. Na snimcima ima razgovora i sa ocem, sinom...Traženi su ljudi sa kojima bih mogao da budem u kontaktu kako bi 'uhvatili' mene. Neću da ulazim u to iz kojih je sve razloga rađeno. Ne mislim da je ovo najveći problem Srbije, to govori da neki ljudi ne razumeju šta je država", naveo je Vučić.

Predsjednik Srbije ukazuje da "kada počnete sve da uvezujete" ko je sve i kako tražio da neko govori protiv njega i njegove proodice, "onda shvatite da postoji i širi politički kontekst".

"To su vam priče poput one da je Andrej Vučić kupio restoran 'Franš' i hektare i hektare u Vojvodini, a na kraju, niti jednog ara, ni restorana, ni pekare. Za sve to je potrebno vreme da ljudi uvide koliko je to neistina, ali je neko to namerno uradio sa ciljem mog političkog urušavanja, pravljenja paralela sa pokojnim predsednikom Miloševićem po svaku cenu, tamo gde ih nema. Sve to, međutim, ne sme da odvuče fokus sa onoga što je vaš posao i zato na to reagujem mnogo mirnije nego većina ljudi. Vremenom sve dođe na svoje", ocijenio je Vučić.

Smatra da Srbija nije "izbušena zemlja" zbog toga što neko prisluškuje šefa države.

"Smatram da smo jedna od retkih zemalja koja nije u tom smislu uništena. Siguran sam da je Srbija po tom pitanju mnogo snažnija od većine zemalja u našem okruženju, pa i nekih koje su u EU i koje defakto nemaju svoj bezbednosni sistem. Nije, međutim, lako odupreti se različitim spoljnim uticajima, zato što svi u nekom trenutku postaju političari i trguju. Nemam sumnje da je i deo stranog faktora upleten. Ali da ne krivim strance, kada su pre svega zamešali naši. Izaći ćemo i iz toga", rekao je Vučić.