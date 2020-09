Vučićev dvojnik iz Hrvatske: Odlučio sam da našu sličnost okrenem na šalu

Mladi Borna iz Križa u Hrvatskoj postao je zvijezda društvenih mreža nakon nevjerovatne sličnosti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Mlađa verzija Aleksandra Vučića", samo je jedan od komentara na fotografiju 29-godišnjeg Borne iz Križa u Hrvatskoj koji je zbog nevjerovatne sličnosti sa srpskim predsjednikom postao zvijezda društvenih mreža u regionu.

Naime, njegov profil na jednoj mreži za upoznavanje i više nego duhoviti opis "ako ti ne smeta što ličim na Aleksandra Vučića, kontaktiraj me" postao je neviđeni hit u regionu da je prosto svima nevjerovatno koliko on zapravo liči na Vučića.

Borna je za "Telegraf" istakao kako se nosi sa ovim poređenjima u Hrvatskoj, ali i kako reaguje na činjenicu što je za jednu noć dobio čak 15 hiljada pratilaca na Instagramu.

“Ja na to gledam ovako, ili ću se šaliti i sve to okrenuti na zezanciju ili ću se ljutiti na svakoga, a to mi nema smisla. Dakle, dok su god ljudi normalni oko toga, nemam ni ja problem sa tim”, rekao je on.

Kako kaže poređenja sa srpskim predsjednikom krenula su kada je nabacio kilograme.

Iako nam nije jasno kako za 5 godina niko nije javno otkrio Bornu i njegovu sličnost sa Vučićem, nismo mogli a da ga ne pitamo kako se nosi sa iznenadnom slavom.

“Imao sam ludnicu zadnja dva dana, pa sam ga zapostavio”, zaključio je Borna.

(Telegraf)