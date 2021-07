Zanimanje pekar privuklo samo pet učenika u Doboju

DOBOJ - Samo pet svršenih osnovaca poželjelo je da se od septembra školuje za pekara, dok se njih osmoro prijavilo za poslastičara, ali to nije dovoljno da se formira kombinovano odeljenje od 24 učenika ova dva deficitarna zanimanja.

Stipendija od 100 KM i plaćen prevoz nisu privukli đake da se obrazuju za dva veoma tražena obrazovna profila, ali u Ugostiteljskoj i trgovinskoj školi nadaju se da će do kraja sljedeće sedmice još 11 zainteresovanih đaka pokucati na njihova vrata.

"Svako naše zanimanje je takvo da polaznik prekosutra može naći posao, nisam siguran za neka druga, ali naravno, na učenicima i njihovim roditeljima je da izaberu, mi ne možemo prisiljavati nikoga na bilo šta... Cijela sljedeća sedmica je ostavljena za upis učenika koji nisu nigdje uspjeli da se upišu i ako kolege iz drugih škola ne budu insistirale na proširivanju svojih kapaciteta, ti učenici će se naći sigurno u našoj školi", kaže Predrag Pašić, direktor Ugostiteljske i trgovinske škole.

Problema sa upisom đaka za deficitarna zanimanja nisu imali u Tehničkoj i Saobraćajnoj i elektro školi.

Po 12 učenika opredijelilo se za zanimanje vozač motornih vozila i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova u Saobraćajnoj i elektro školi, a po 12 đaka će se u Tehničkoj školi obrazovati za obrađivača metala rezanjem i instalatera (vodoinstalater i instalater centralnog grijanja).

"Svi se mi dovijamo na različite načine, nikoga nismo vukli za rukav da se upiše u to odjeljenje, nego kada izađe konkurs za upis u prvi razred, obično roditelji dolaze sa učenicima i raspituju se šta je to, koje je to zanimanje, koji je obim posla koji će oni kada završe raditi... Obično roditelji insistiraju na upisivanju u ta deficitarna zanimanja, jer su slabijeg imovnog stanja i dobro će im doći ta stipendija i putni troškovi", rekao je Budimir Knežević, direktor Tehničke škole.

Najveće interesovanje svršeni osnovci su od svih šest srednjih škola pokazali za Medicinsku, navode u Aktivu direktora srednjih škola dobojske regije, potom za Saobraćajnu i elektro te za Ekonomsku školu, a planirani broj đaka još nije upisala Gimnazija "Jovan Dučić".

"Unazad nekoliko godina, ne samo Gimnazija u Doboju, nego i gimnazije u našoj regiji, pa i u cijeloj državi su na neki način izgubile taj broj zainteresovanih učenika. Vjerovatno se trend mijenja, veliki broj učenika se opredjeljuje za IT zanimanja, sve što ima veze sa računarima, sa digitalizacijom, znači, ta djeca i odrastaju u takvom jednom okruženju", izjavila je Tijana Vasiljević Stokić, direktorica Aktiva.