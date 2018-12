Završetak radova na paviljonu jedan do kraja godine

BANJALUKA - Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević sastao se danas sa direktorom Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci Dragoslavom Topićem, koji je rekao da bi sanacija paviljona jedan trebalo da bude završena do kraja godine, nakon čega bi ustanova trebalo da dobije upotrebnu dozvolu.

"Očekujem da dozvolu dobijemo u rekordnom roku, odnosno do kraja januara, kako bismo mogli početi sa useljavanjem studenata početkom februara", rekao je Topić novinarima u Banjaluci nakon sastanka.

Topić je podsjetio da su u paviljonu sanirani grijanje, elektroinstalacije, unutrašnja stolarija, a kupljen je i novi namještaj.

On je rekao da će Studentski centar preuzeti teret smještaja i osloboditi dva mjeseca plaćanja stanarine 80 brucoša koji se, zbog kašnjenja renoviranja, nisu mogli useliti u paviljon dva.

Komentarišući dug Studentskog centra za struju i grijanje, Topić je naveo da je riječ o dugovanjima koja se decenijama gomilaju.

"Dugovanja prema `Elektrokrajini` iznose nešto više od milion KM, a prema staroj gradskoj `Toplani` 3,5 miliona KM. Za sada možemo pratiti dinamiku troškova u novom sistemu grijanja `Eko-toplana`, ali za isplatu starog duga nemamo sredstava", kaže Topić.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević podsjetio je da je za sanaciju paviljona jedan i dva Vlada izdvojila više od tri miliona KM.

"Pratićemo dinamiku radova, vidjećemo da li će sve biti završeno u predviđenom roku do 31. decembra", istakao je Rajčević.

On je naglasio da Vlada Srpske po prijedlogu budžeta za narednu godinu izdvaja 4.310.000 KM za poboljšanje studentskog standarda, odnosno sufinansiranje troškova ishrane i smještaja.

"To zaista nije malo, ukoliko se uzme u obzir iznos budžeta. Vlada Srpske će se i dalje baviti ovim pitanjem", poručio je Rajčević.

On je, komentarišući dugove Centra, rekao da mora biti utvrđeno kako je došlo do dugova kako bi bilo pronađeno rješenje, kao i da Topić ne može biti kriv za to, jer je nedavno imenovan na funkciju direktora.

Sekretar Unije studenata Republike Srpske Nemanja Babić smatra da će završetkom renoviranja paviljona jedan studenti imati pristojan smještaj za razliku od prethodnih godina.

"Razgovarali smo i o poboljšanju studentskog standarda i hrane u menzi i nadamo se da će Centar i Ministarstvo ispuniti naše zahtjeve. Nadamo se da će paviljon jedan biti završen u planiranom roku i da će od februara studenti biti useljeni", dodao je Babić.

On je naglasio da će studenti tražiti i renoviranje paviljona tri, te će pokušati sa nadležnim organima da Kampus u Banjaluci proglase studentskim gradom.