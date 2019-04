Želite da postanete programer? Savjeti stručnjaka iz Majkrosofta

Interesuje vas programiranje, ali su vas brojne priče koje ste čuli i ono što ste čitali po internetu preplašili ili zbunili?

U ovom kratkom vodiču pomoći ćemo vam da otkrijete kako možete da steknete i usavršite svoje vještine programiranja. Mnogi danas postaju programeri i bez fakultetskih diploma i dobijaju unosne ponude za posao. Ako želite da postanete jedan od njih, slijedite ove savjete Aleksa Boldvina, programera iz kompanije Majkrosoft (Microsoft).

Korak # 1: Odredite svoj cilj i držite ga se

Prvi korak, koji će vam umnogome olakšati učenje, jeste da budete apsolutno sigurni da to želite. Prije nego što započnete proces učenja morate razmisliti da li je programiranje ono čemu želite da se posvetite.

Sam početak učenja može da djeluje zastrašujuće i prve lekcije mogu da budu teške. Ali to ne treba da vas uplaši, jer jednom kada savladate osnove, počećete da uživate u programiranju, a od tog trenutka sve će postati mnogo lakše, ističe Boldvin.

Korak # 2: Izaberite programski jezik koji želite da naučite

Drugi korak je izbor savršenog programskog jezika koji želite da naučite.

Ovo je najteža odluka i uvijek treba da razmotrite nekoliko stvari prije nego što počnete da učite. SQL, Ruby on Rails ili Python danas su izuzetno popularni jezici. „Imaćete mnoge opcije na raspolaganju, samo nemojte da dopustite da vas to zbuni i da se zaglavite pokušavajući da pronađete savršen jezik“, savjetuje Boldvin. Za koji god jezik da se odlučite, on neće biti beskoristan, a znanje će vam svakako omogućiti da svaki sljedeći jezik lakše naučite.

Počnite fokusirajući se na jedan određeni jezik, savjetuje Boldvin. Izbjegavajte da učite dva ili tri jezika na samom početku. Kada izgradite dobre, pouzdane osnove, možete da pređete na učenje drugog jezika. „Strpljenje je ovdje ključ“, dodaje Boldvin. „Morate naučiti sve što je osnovno, bez preskakanja.“

Korak # 3: Počnite da vježbate i radite naporno

Praksa je neizostavna stvar u učenju programiranja. Bez obzira na to koji jezik odaberete, naučićete ga dobro samo kroz praksu.

Ne postoji prečica kojom možete ovo zaobići. Počnite sa svakodnevnim vježbanjem i taj režim upražnjavajte određeno vrijeme.

Važno je da istrajete, bez obzira na sve poteškoće. Ako ne možete da savladate neki problem, rješenje potražite na internetu, pitajte druge programere ili vašeg mentora. Ali to uradite tek kada ste se zaista potrudili da samostalno riješite probleme.

Korak # 4: Naučite da čitate kôd

Boldvin ističe da je jedna od najčešćih grešaka kod onih koji pokušavaju da nauče da programiraju upravo ta što preskaču ovaj korak.

Dobar programer zna kako da pročita postojeći kôd i modifikuje ga u skladu s tim. Kada saznate kako da čitate kôd, moći ćete da shvatite kako se program izvodi. To je još jedan odličan trik uz pomoć koga možete da ubrzate proces učenja. Možete da isprobate GitHub ili slične sajtove na kojima možete da pronađete dokumentovane kodove i pokušati da otklonite greške u njima ili da pokušate sami da napišete takav kôd ponovo.

Ova praksa će vam pomoći da bolje razumijete proces.

Korak # 5: Počnite sa upotrebom vaših vještina u projektima

Gledanje video-materijala ili tutorijala može biti zabavno, ali od njih nećete imati mnogo koristi, ukoliko u nekom trenutku ne počnete da i sami isprobavate ono što gledate. Zato je sljedeća faza izgradnja projekta. Boldvin savjetuje da prvo pokušate da radite samostalne projekte, a kada steknete neko iskustvo, možete da se pridružite grupi.

Korak # 6: Poboljšajte vrijeme

Odlično je to što sada možete samostalno da gradite projekte, ali ako vam je potrebno previše vremena da dovršite jednostavan projekat, onda morate da poboljšate svoje vještine.

Ako želite da izgradite karijeru uspješnog programera, morate da se potrudite da budete što produktivniji. Radićete na mnogim projektima i ako niste u stanju da ih isporučujete u datim rokovima, to je znak da niste dobar programer. Naravno, biće i situacija u kojima rok zaista nije realan i mora da se produži, ali to ne smije da vam se dešava previše često.

Ako vas interesuje programiranje i željeli biste karijeru u ovoj oblasti, danas postoji veliki broj edukativnih programa na kojima možete da steknete sve potrebne vještine i znanja.

Ali budite oprezni. Da biste stekli vještine koje su vam potrebne kako biste se profesionalno bavili ovim poslom, potrebno je najmanje 12 mjeseci. Kraći kursevi jednostavno ne mogu da vam pruže dovoljno ni teorijskih znanja ni prakse.

Više o certifikovanim edukativnim programima koji nude i mogućnost prakse i rada sa mentorom, saznajte ovdje.