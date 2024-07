Zlato kruna dosadašnjeg rada Banjalučanina Andreja Krčmara

BANJALUKA - Mladi Andrej Krčmar, koji na jesen kreće u treći razred banjalučke Gimnazije, stigao je iz Velike Britanije u grad na Vrbasu sa osmijehom na licu i zlatnom medaljom koju je osvojio na Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi koja je ove godine održana u Batu.

Kako Andrej kaže u razgovoru za "Nezavisne novine", on i njegove kolege matematičari koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu zlatnim slovima su ispisali istoriju bh. matematike, a zlatna medalja je kruna njegovog dosadašnjeg rada.

"Svi članovi bh. tima osvojili su medalje, i to tri zlatne, jednu srebrnu i dvije bronzane. Ekipno smo zauzeli 13. mjesto od ukupno 108 država i ovo je najbolji rezultat kada se gleda istorija učešća BiH na matematičkim olimpijadama. Dosadašnji najbolji rezultat bilo je 29. mjesto ostvareno prije nekih 20 godina", priča Andrej i ističe da su najbolji među ekipama iz SAD, Kine, Južne Koreje.

"Ove države imaju ozbiljan obrazovni sistem, puno veću populaciju i mnogo više cijene matematiku i ostale prirodne nauke. Na ovoj olimpijadi uspjeli smo iza sebe ostaviti ekipe iz Japana, Australije, Kanade i ovo je zaista izuzetan uspjeh za nas, posebno jer se svi vraćamo sa medaljama. I do sada smo nebrojeno puta imali ekipu gdje su svi učesnici bili na nivou i trebalo je da osvoje medalje, ali zbog raznih faktora to se nije dešavalo. Sada se može reći da nam se to pomalo i vratilo, jer za ovaj uspjeh potrebna je i doza sreće, ali glavni su bili naš dosadašnji rad i znanje", priča Andrej. Napominje da je ovo najveći uspjeh koji se može dostići na matematičkim takmičenjima, a eventualno bi bolji rezultat bio 100 odsto riješenih zadataka.

"Ipak, teško da može bolje od ovog što smo mi uspjeli. Zaista bi se moglo reći da je ovo kruna svega što se dešavalo i potvrda dobrog rada prethodnih godina. Sve što sam radio iz matematike na neki način je išlo ka ovom uspjehu, tako da sam zaista ponosan i lijep je osjećaj to što sam se vratio sa zlatnom medaljom", kaže Andrej i dodaje da se intenzivno počeo takmičiti iz matematike u osmom razredu.

"Tada su me prepoznali ljudi koji me od tada sve vrijeme spremaju za olimpijade, a to je Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, koje organizuje ljetne i zimske kampove matematike na koje idem, kao i Školu za nadarene matematičare. Imam zaista dobar odnos godinama sa Admirom Beširevićem, koordinatorom tih kampova i škole matematike, koji je zaista uložio puno truda da spremi kako mene, tako i ostale takmičare iz ekipe", objašnjava Andrej.

Da je ponosan na Andreja i njegov uspjeh, potvrdio je za "Nezavisne novine" Bojan Pažin, profesor matematike u banjalučkoj Gimnaziji, ali i zamjenik lidera ekipe BiH.

"Ovo je istorijski uspjeh i za BiH, Republiku Srpsku, ali i Banjaluku. Dva učenika u ekipi su bila iz Republike Srpske, i obojica se vraćaju sa zlatnim medaljama, a to je naš Andrej Krčmar i Vuk Janković iz Trebinja. Naši učenici imali su i prije dobre uspjehe, mislim da imamo desetak srebrnih medalja i nešto više bronzanih, ali ovo je prvi put da se svih šest učenika vraća sa medaljama, i to tri zlatne. I upravo je Andrejeva zlatna medalja kruna uspjeha i učenika banjalučke Gimnazije. Svi učenici koji su učestvovali već duže vrijeme se pripremaju, a Andrej se prošle godine vratio sa srebrom iz Japana. Sada je kod njega zlatna medalja, a osvajao je mnogobrojne druge medalje na raznim matematičkim takmičenjima. Tako da ovo nije bilo pripremanje mjesec dana pred Olimpijadu, već kontinuirani rad koji traje godinama", priča Pažin i ističe da zadaci na matematičkim olimpijadama nemaju dodirnih tačaka sa matematičkim gradivom u srednjim školama.

"Andrej je kod nas došao kao već iskusan i prekaljen takmičar, tako da je imao dosta znanja i više je sam radio i na grupnim pripremama na nivou BiH u Sarajevu. Ja nisam sa njim radio, jer u školi postoje pripreme za početnike i za niže nivoe takmičenja. Internacionalna olimpijada je izuzetno priznata u svijetu, tako da učenici koji osvoje bilo kakvu medalju imaju otvorena vrata u bilo kom vodećem fakultetu u svijetu. Tako da je budućnost Andreja i njegovih kolega definitivno svijetla i moći će da biraju gdje da studiraju, a usput će imati stipendije i bukvalno će se fakulteti otimati za njih", zaključio je Pažin.

Pored Andreja Krčmara, zlato na Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Batu osvojili su Benjamin Mujkić iz Sarajeva i Vuk Janković iz Trebinja, dok se Harun Alibegović iz Sarajeva vraća sa srebrnom medaljom, a bronzu su osvojili Adnan Osmić i Naida Gavranović, takođe iz Sarajeva.

