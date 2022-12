13 ljudi povrijeđeno u divljanju leoparda (VIDEO)

ASAM - U divljanju leoparda u indijskoj saveznoj državi Asam, danas je povrijeđeno 13 ljudi, uključujući i tri šumara.

Prema riječima zvaničnika, incident se dogodio oko Instituta za istraživanje kišnih šuma, a leopard je izašao iz šume u sklopu instituta i napao prolaznike.

#WATCH | Assam: 13 persons including three forest staff were injured after being attacked by a leopard in Jorhat. All injured persons were immediately admitted to a local hospital. All the injured persons are out of danger: Mohan Lal Meena, SP, Jorhat (26.12) pic.twitter.com/TQ92Z248NR