1,3 milijarde tona hrane godišnje završi u smeću

Posljednji podaci Ujedinjenih nacija govore da više od jedne trećine hrane koja je spremna za ljudsku upotrebu ne dođe do stomaka.

U brojkama to iznosi preko 1,3 milijarde tona bačene hrane godišnje, a manje od jedne četvrtine toga bilo bi dovoljno da se nahrane sva gladna usta svijeta. Ujedinjene nacije pokrenule su kampanju "Think Eat Save", naglašavajući da bacanje hrane postaje svjetski problem koji zahtijeva ozbiljno rješenje.

"Ne, ne treba da se prejedamo niti da čistimo tanjire kada nam se to uopšte ne radi. Treba da kupujemo, pripremamo i jedemo pametnije, a upravo je taj trend u fokusu nadolazeće 2018. godine", istakli su pokretači kampanje.

Danas se u čitavom svijetu godišnje baci onoliko hrane koliko je sasvim dovoljno da se nahrani više od milijardu gladnih ljudi. Postoji i te kako puno koraka koje možemo da učinimo da ne budemo tolike štetočine, i svjetski trendovi sve više streme ka tome... Zbog ekologije, ljudi i zemlje, a i naših novčanika.

Postoji razlika između bacanja hrane i njenog tzv. gubitka. Hrana se troši najviše u zemljama u razvoju tako što se njen kvalitet izgubi u samom procesu proizvodnje i distribucije, te ona ni ne dođe spremna za upotrebu do krajnjih korisnika. S druge strane, bacanje, odnosno nepotrebno trošenje hrane, dešava se najviše u razvijenim zemljama i odnosi se na hranu koja je spremna za upotrebu i koja se nalazi na policama supermarketa, ali nikad ne bude konzumirana.

Čelnici kampanje "Think Eat Save" savjetuju da se u nabavku treba ići s planom šta se kupuje i držati se toga, u zavisnosti od toga šta će se spremati i zaista pojesti. Tek kada se te zalihe iskoriste, ide se po nove. Naravno, ne bi ta tendencija bila nadolazeća za 2018. godinu da ne postoje i odgovarajuće aplikacije da nam u tome pomognu.

Prikladno nazvana, "No Waste" aplikacija je najpopularnija među onima koje nam pomažu da organizujemo namirnice i hranu koju imamo u frižideru i zamrzivaču, a ujedno vodi računa o njihovom isteku roka trajanja, i pomaže nam u planiranju obroka i nabavci. Tu su i "Menu For Mums" koji pomaže u planiranju recepata i čuvanju vremena i hrane, i u tome slične ali ipak različite "Pepperplate", "Big Oven" ili "Any list", te još mnoge druge koje nam na razne načine olakšavaju bolju organizaciju i uštedu na svakom nivou.

Takođe, veliki akcenat u novoj kampanji protiv bacanja hrane je i kupovina voća i povrća koja nije savršenog oblika i izgleda, jer su upravo te namirnice najviše na udaru raznih lanaca i supermarketa koji se vode politikom da sve što se nađe na njihovim policama mora biti savršeno, dok sve ostalo završi u đubretu.

(Citymagazine.com)