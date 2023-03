16 poginulih, više od 100 povrijeđenih u eksploziji (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

DAKA - Najmanje 16 ljudi, uključujući dvije žene, poginulo je, a više od 100 povrijeđeno u utorak u snažnoj eksploziji "nalik na zemljotres" u sedmospratnici u glavnom gradu Bangladeša, rekli su policija i lokalno stanovništvo.

Jedanaest vatrogasnih jedinica, koje se sastoje od 200 vatrogasaca, mobilizovano je na licu mjesta nakon eksplozije koja se dogodila oko 16.50 časova (po lokalnom vremenu) u prepunom naselju Gulistan u staroj Daki, saopštila je kontrolna soba vatrogasne službe.

"Šesnaest tijela je pronađeno (do sada), ali broj bi mogao rasti jer je operacija spašavanja u toku", rekao je zvaničnik vatrogasne službe novinarima.

#BREAKING: At least six people killed, more than 100 others injured in large explosion on major street in Dhaka, Bangladeshpic.twitter.com/lYFEnAWHG0