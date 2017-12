1,8 tona kokaina plutalo okeanom, uplela se i kornjača

LONDON – Američka obalska straža pronašla je 1,8 tona kokaina na Pacifiku u paketima koji su plutali morem, vrijednog više od 50 miliona dolara.

Paketi su bili povezani konopcem, a između njih straža je pronašla i kornjaču koja se u njih upetljala, prenosi Dejli mejl.

Osoblje patrolnog broda obalske straže presjeklo je konopce i oslobodilo kornjaču.

Obalska straža je na istočnom Pacifiku radila kao dio operacije Martiljo, koja ima za cilj presjecanje trgovine narkoticima.

The US Coast Guard rescued a sea turtle entangled in bundles of cocaine off the coast of Florida pic.twitter.com/woQfUEMDWv