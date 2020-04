200 Italijana prekršilo zabranu i otišlo u crkvu na Veliki petak

RIM - Oko 200 vernika prisustvovalo je ceremoniji na Veliki petak u italijanskom regionu Apulija uprkos uvedenom karantinu.

Mjesto San Marko in Lamis ima oko 15.000 stanovnika i čuveno je po procesiji Bogorodice na Veliki petak, kojoj prethodi defile kočija koje nose izdubljena debla pretvorena u baklje.

Taj dodađaj je ove godine otkazan zbog strogih mjera karantina u Italiji da bi se spriječilo širenje korona virusa.

Molitva u tišini ispred crkve, koju je organizovao lokalni sveštenik, trebalo je da bude tajna i prenošena uživo.

Međutim, porodice sa djecom i stare osobe pojavile su se u velikom broju na licu mjesta, rekao je gradonačelnik Mikele Merla.

"Pogriješio sam, znam. Kada su ti ljudi došli i počeli da se mole pred Bogorodicom, bilo je komplikovano da prekidam molitvu", rekao je Merla i izvinio se građanima koji su ostali kod kuće za Veliki petak.

Kao protest, građani su na društvenim mrežama postavili brojne snimke i slike vjerskog okupljanja koje je naljutilo i biskupa Fođe Vinćenca Pelvija.

"To je ozbiljan čin učesnika koji nisu imali ni zdravog razuma, ni mudrosti da doprinesu zaštiti zdravlja i izbjegnu širenje zaraze", rekao je biskup Pelvi.

Pomenuti lokalni sveštenik Mateo Fero, vidno potresen verskim žarom stanovništva, rekao je da je molitva organizovana "kao isključivo vjerski čin".

"Ko želi da me razapne, da me osudi, može to da uradi", rekao je on. List Korijere di mecađorno navodi da je sveštenik plakao.

Lokalno pravosuđe bi trebalo da otvori istragu koja bi utvrdila eventualnu odgovornost.