300.000 ljudi na ulici i antisemitski slogani (VIDEO)

LONDON - ​Nakon što su protesti za Palestinu u subotu u Londonu okupili rekordan broj, procijenjen na više od 300.000 ljudi, premijer Riši Sunak odlučio je podstaći načelnika metropolitanske policije da odmah uhapsi protestante za koje se vidi da koriste antisemitske slogane.

Policija je saopštila da je u subotu uhapšeno oko 145 osoba, od kojih su velika većina bili protivprotestanti, a povrijeđeno je devet policajaca. Prema pisanju "Sunday Timesa", Sunak sada planira izvršiti pritisak na Sir Marka Rovlija, da spriječi ponavljanje nasilja u Londonu.

Sunak je u ponedjeljak otpustio svoju najvišu ministarku unutrašnjih poslova Suelu Brejvermen.

Brejvermenova, simbol tvrde desnice u Ujedinjenom kraljevstvu, morala je odstupiti sa svoje pozicije suočena s optužbama Konzervativne stranke da je podstakla napetosti uoči propalestinskih protesta tokom kojih se policija sukobila s krajnjim desničarskim protivprotestantima.

Hundreds of thousands of people rallied in London to demand a ceasefire in Gaza in the largest demonstration in support of Palestine in the UK and one of the largest in British political history pic.twitter.com/vFLpTm1qSm