39 mrtvih u požaru u migrantskom centru u blizini američke granice

MEKSIKO SITI - U požaru u spavaonici u meksičkom imigracionom pritvorskom centru u blizini američke granice poginulo je 39 migranata, saopštila je u utorak vladina agencija, u jednom od najsmrtonosnijih incidenata ikada u imigracionim zatvorima u zemlji.

Nekoliko sati nakon što je požar izbio kasno u ponedjeljak, redovi tijela bili su položeni ispod svjetlucavih srebrnih limova ispred objekta u Siudad Huarezu, koji se nalazi preko puta El Pasa u Teksasu i glavni je prelaz za migrante. Kola hitne pomoći, vatrogasci i kombiji iz mrtvačnice okupili su se na mjestu događaja.

Trideset i devet ljudi je umrlo, a 29 je povrijeđeno i nalaze se u "delikatnom-ozbiljnom" stanju, prema Nacionalnom institutu za imigraciju. U objektu je u vrijeme požara bilo 68 muškaraca iz Srednje i Južne Amerike, objavila je agencija.

Bio je to najsmrtonosniji incident unutar meksičke useljeničke ustanove u posljednje vrijeme. Vlasti istražuju uzrok požara, a vladin Nacionalni sekretarijat za ljudska prava pozvao je u pomoć migrantima.

