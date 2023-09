40 ljudi podiglo autobus da spasi mladića (VIDEO)

BERLIN - Oko 40 ljudi u Berlinu podiglo je autobus javnog prevoza da bi oslobodilo mladića koji je bio zarobljen ispod točka zadnje osovine.

Vlasti su navele da je 18-godišnjaka prikovala guma zadnje osovine kada je pao dok je trčao da stigne na autobus, koji je odlazio sa stanice.

Es gibt sie doch noch die guten Nachrichten: In Berlin wird ein 18-Jähriger eingeklemmt und 40 Menschen heben den Bus an. Mit ihrer Hilfe wurde die rechte Seite des Busses der Linie 135 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angehoben. Der Jugendliche konnte so geborgen werden.… pic.twitter.com/fs2xEGgt8X