5G mreža i avio-saobraćaj, koliko je velika opasnost za letove u Americi

Deset vodećih američkih avio-kompanija upozorava da bi skoro uvođenje 5G usluga moglo biti pogubno.

Kažu da bi nova tehnologija mogla da izazove odlaganje hiljada letova i rizik da veliki dio američke flote aviona ostane prizemljen na neodređeno vrijeme, piše BBC.

Kako bi 5G mreća mogla da poremeti američku avijaciju?

5G se oslanja na radio-signale.

U SAD, radio-frekvencije koje se koriste za 5G su u dijelu spektra poznatog kao C-Band.

Ove frekvencije su bliske onima koje koriste radio-visinomjeri na avionima, koji mjere visinu letjelice iznad zemlje, ali i daju podatke za bezbjednosne i navigacione sisteme.

Zabrinutost je da bi smetnje od 5G prenosa mogle da ometu ispravan rad instrumenata i uzrokuju sigurnosne probleme, posebno pri selijetanju aviona.

Koliko je ozbiljan rizik za avione?

Potencijalno, veoma ozbiljno.

Krajem 2020. godine, RTCA - američka organizacija koja proizvodi tehničke smjernice o pitanjima vazduhoplovstva - objavila je izvještaj na tu temu.

U njemu se navodi da postoji "potencijal za velik negativan uticaj na avio-saobraćaj u Sjedinjenim Državama", a nisu isključene ni katastrofe sa ljudskim žrtvama.

Nedavno je američka agencija za vazduhoplovstvo, FAA, upozorila da bi 5G smetnje mogle dovesti do problema na mnogim sistemima Boingovog 787 drimlajnera (Dreamliner).

Ovo bi moglo da oteža usporavanje aviona pri slijetanju, uzrokujući da skrene sa piste.

Kako će letenje biti bezbjedno?

Avionima neće biti dozvoljeno da koriste radio-visinomjere u okolnostima u kojima postoji rizik od ozbiljnih smetnji.

Ali to će ograničiti sposobnost nekih aviona da slete, na primjer, pri slaboj vidljivosti.

Erlajns for Amerika (Airlines for America), koja okuplja 10 najvećih avio-prevoznika, upozorila je da bi to moglo dovesti do kašnjenja ili otkazivanja više od 1.000 letova u slučaju lošeg vremena, što će ponekad značiti da će "ogromna većina putnika" biti spriječena da otputuje na vrijeme.

Takođe je sugerisano da će se veliki dio američke flote aviona "smatrati neupotrebljivim" zbog ograničenja njihovih sistema.

Da li druge zemlje koje koriste 5G dijele ove zabrinutosti?

Ne u istoj mjeri.

To je zato što se način na koji se 5G uvodi razlikuje od zemlje do zemlje.

U Evropskoj uniji, na primjer, mreže rade na nižim frekvencijama od onih koje američki provajderi planiraju da koriste - smanjujući rizik od smetnji.

5G studobi takođe mogu da rade sa manjom snagom.

Ipak, neke zemlje su preduzele dalje korake da smanje moguće rizike.

U Francuskoj postoje takozvane tampon zone oko aerodroma gdje su 5G signali ograničeni, dok antene moraju da budu usmjerene nadolje kako bi se spriječile potencijalne smetnje.

Šta još rade američke vlasti kao odgovor?

Regulatori u SAD su već preduzeli niz koraka.

FAA je uspostavila privremene tampon zone oko 50 aerodroma, gdje će 5G provajderi ograničiti aktivnosti.

Ali one su mnogo manje od zona koje se već koriste u Francuskoj, a američki predajnici će raditi na znatno većim nivoima snage.

Sprovodi se analiza koji visinomjeri mogu bezbjedno da se koriste u oblastima gdje je 5G raspoređen - oni koji nisu dovoljno pouzdani moraće da budu zamijenjeni.

Napravljen je i spisak aerodrome na kojima se GPS sistemi mogu koristiti za navođenje aviona pori slijetanju umjesto radio-visinomjera.

Ali avio-kompanije insistiraju da to nije dovoljno.

Tvrde da 5G mreža uopšte ne bi trebalo da se aktivira u prečniku od tri kilometra od aerodroma.

Šta su rekle 5G kompanije?

Verizon i AT&T su već dva puta odložili uvođenje 5G i pristali su na privremene tampon zone.

Istakli su da je 5G već uveden u oko 40 zemalja.

Prošlog mjeseca američko tijelo za bežičnu industriju CTIA optužilo je industriju vazduhoplovstva za "zastrašivanje" i upozorilo da bi odlaganje uvođenja 5G prouzrokovalo veliku ekonomsku štetu, piše BBC.