AP: Groznica samita, Trampov veliki trenutak sa Putinom

HELSINKI - Iako se predsjednik SAD Donald Tramp već dvaput susreo sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, on želi da u Helsinkiju ponovo oživi iskustvo koje je prošlog mjeseca imao sa sjevernokorejskim liderom u Singapuru: Samit koji je postao događaj u masovnim medijima, kompletiran moćnim predsjedničkim slikama.

Kao šoumen koji insistira na uspostavljanju bliskih odnosa sa Moskvom, Tramp je ignorisao svoje savjetnike i zahtjevao rituale i raskoš zvaničnog samita.

AP navodi da se Tramp u Singapuru svojim ljudima hvalio brojem kamera, tvrdeći da ih je bilo više nego na dodeli Oskara.

U početku je čak bio zabrinut da sastanak u Helsinkiju neće biti dovoljno glamurozan, zbog čega je želio da Putina ugosti u Bijeloj kući.

Pošto vjeruje u moć ličnih veza, Tramp je insistirao da mora da se direktno sretne sa Putinom kako bi uspostavili prijateljski odnos.

"On je bio vrlo prijatan prema meni kada smo se sreli. Ja sam bio prijatan prema njemu... Znate, neko je rekao: ''Da li je on neprijatelj?'' Ne, on nije moj neprijatelj. ''Da li je prijatelj?'' Ne, ne poznajem ga dovoljno dobro", kaže Tramp za ruskog predsjednika.

Polazeći od svog iskustva biznismena, Tramp je uvjeren da je njegova vještina držanja moćnog imidža bila suštinska za njegov politički uspon.

On je svojim savjetnicima rekao da je diplomatija u Singapuru učinila da deluje kao predsjednik koji preuzima odgovornost. Iako se o rezultatima tog samita može raspravljati, Tramp je svojim ljudima od povjerenja rekao da vjeruje kako je to bio majstorski potez.

Tramp vjeruje da istorijski sastanci kao onaj sa Kim Džong-unom predstavljaju potencijalnu kartu za Nobelovu nagradu za mir, i da će postati suštinski dio njegove zaostavštine. Iako su njegovi susreti sa Putinom mnogo češći, on vjeruje i da bi se sličan napredak mogao dogoditi i ako bi mogao da popravi odnose sa Moskvom i navede Putina na ustupke koje Barak Obama nije mogao.

"Mogao bih da mu kažem: ''Možes li da mi učiniš uslugu? Da li bi mogao da odeš iz Sirije? Bi li napustio Ukrajinu?" rekao je Tramp prošlog mjeseca.

On je u početku smatrao da Helsinki nije zgodna lokacija za samit, ali je pristao kada su mu izložili kratku istoriju američko-ruskih samita u Finskoj, i nakon što je vidio da se to može organizovati odmah poslije posjete njegovim terenima za golf u Škotskoj.

Mnogi u Vašingtonu su, međutim, i dalje sumnjičavi u vezi sa samitom, smatrajući da je Tramp, samim pristankom na sastanak, pružio globalnu legitimnost Putinu, koji je dan prije susreta domaćin finala Svjetskog fudbalskog prvenstva.

Trampu su njegovi pomoćnici rekli da su male šanse da na samitu sa Putinom dođe do sustinskog napretka po glavnim pitanjima, kao što su Sirija i Ukrajina.

AP navodi da nad samitom lebdi "duh" istrage o mogućem dosluhu Trampove predsjedničke kampanje sa Rusima, a iz Kongresa su se čuli zahtjevi za otkazivanje samita nakon što je 12 ruskih obavještajaca optuženo da su hakovali kompjutere Demokratske stranke da bi pomogli Trampu.

Bijela kuća je to odbacila, a Tramp je i ranije odbacivao tvrdnje o mogućim "ruskim vezama" njegove kampanje kao "lov na vještice". On je, međutim, rekao da će na samitu pokrenuti to pitanje, iako ne vjeruje u neki ishod.

"Ne mislim da ćete imati bilo kakvo: 'Jao, uradio sam to, uradio sam to, uhvatio si me'... Neće tu biti nikakvog (detektiva) Perija Mejsona, ne verujem, ali nikad ne znate šta će se desiti, zar ne? Ali svakako ću čvrsto postaviti to pitanje", rekao je Tramp.