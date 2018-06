Aerodrom u Istanbulu nosiće naziv po Erdoanu?

Treći i najveći aerodrom u Istanbulu i jedan od najvećih na svijetu trebao bi nositi ime po predsjedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoanu.

To je predložio aktuelni ministar transporta, mora i komunikacija Turske Ahmet Arslan.

Kako javljaju turski mediji, Arslan je predložio da novi aerodrom dobije naziv po aktuelnom predsjedniku Turske zbog njegovog doprinosa razvoju Istanbula u posljednjih 16 godina, prenosi Klix.ba.

Istanbul će svoj treći aerodrom otvoriti u oktobru ove godine, a u njegovu izgradnju je uloženo 12,5 milijardi dolara. Godišnje će moći primiti 200 miliona putnika. Najavljeno je da će svakodnevno bilježiti tri hiljade polijetanja i slijetanja aviona.

Trenutno najveći istanbulski aerodrom nosi naziv po Kemalu Ataturku.

Minister of Transport, Maritime & Communications, Ahmet Arslan has proposed the name “Recep Tayyip Erdoğan Airport” for Istanbul’s new airport “looking at his contributions in the last 16 years and as Istanbul Metropolitan Mayor before that, why not?” pic.twitter.com/ZSyfQ6Ysmd