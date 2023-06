Afera "Pentagon Leaks": Tešeira optužen za odavanje vojnih tajni

VAŠINGTON - Federalna velika porota optužila je Džeka Tešeiru (21), pripadnika nacionalne garde vazduhoplovnih snaga, za odavanje tajnih vojnih dokumenata na internetu, saopštio je američki Sekretarijat za pravosuđe.

Optužnica protiv Tešeire u aferi "Pentagon Leaks" sastoji se od šest tačaka i obuhvata namjerno zadržavanje i prenošenje povjerljivih informacija u vezi sa nacionalnom odbranom, navodi se u saopštenju.

Optužba za to krivično djelo predviđa kaznu do 10 godina zatvora, tri godina nadzora nakon izlaska na slobodu i novčanu kaznu do 250.000 dolara, naveli su iz Sekretarijata za odbranu.

Jedna od tačaka za koju je Tešeira optužen je kršenje Zakona o špijunaži koja se odnosi na nezakonito kopiranje i objavljivanje osjetljivih informacija o odbrani.

Između ostalih, jedna tačka iz optužnice povezana je sa nezakonitim prenošenjem odbrambenih materijala na neovlašćenu lokaciju.

Tešeira je uhapšen pod sumnjom da je počinio jedno od najtežih krivičnih djela u oblasti bezbjednosti u posljednjih 13 godina, odnosno od 2010. kada se na WikiLeaksu pojavilo više od 700.000 dokumenata, video snimaka i diplomatskih depeša.

Priveden je u aprilu kada je postalo jasno da je povjerljive zapise objavio u aplikaciji Discord. To je iniciralo zabrinutost u javnosti zbog toga što se nije radilo o visokopozicioniranom pripadniku američke obavještajne zajednice.

Ubrzo poslije njegovog hapšenja suspendovana su dva komandanta njegove jedinice.

Tešeira se nalazi u pritvoru pošto su tužioci prezentovali dokaze koji potvrđuju da je u prošlosti upućivao nasilne i rasističke prijetnje, kao i da je imao pristup arsenalu oružja.

Takođe, kako su naveli, predstavlja rizik od dijeljenja osjetljivih informacija sa stranim zemljama.

Tužioci su ranije u svom dopisu naveli da je Tešeira u februaru 2022. počeo da pristupa stotinama povjerljivih dokumenata koji nisu relevantni za njegov posao i da je neke od povjerljivih informacija počeo da objavljuje na društvenim mrežama oko decembra 2022.

"Šteta koju je optuženi već nanio nacionalnoj bezbjednosti SAD je ogromna. Šteta koju je optuženi još uvijek u stanju da izazove je izuzetna", naveli su tužioci u svom dopisu.

Tajna dokumenta čiji je sadržaj odao sadrže širok spektar visoko povjerljivih informacija o saveznicima i protivnicima, sa detaljima u rasponu od ukrajinske protivvazdušne odbrane do izraelske špijunske agencije Mosad.

(Glas Amerike)