Agenti američke granične policije konjima i bičevima tjeraju migrante

Svijet su obišle fotografije agenata američke granične policije koji na konjima hvataju haićanske migrante koji u sve većem broju nadiru na granicu u Teksasu.

Posebno je uznemirujuća fotografija na kojoj se vidi kako jedan graničar s konja povlači za majicu migranta u blizini rijeke Rio Grande, koji u rukama nosi kese u kojima se vjerovatno nalaze kutije s hranom.

Oglasila se i Bijela kuća, a portparolku Džen Psaki novinari su pitali da li je takva upotreba konja, a možda i bičeva, "prikladna taktika" u zemlji koja je utemeljena na ropstvu.

"Vidjela sam neke snimke. Nemam potpuni kontekst. Ne mogu da zamislmi koji kontekst bi to mogao učiniti primjerenim. Mislim da niko ko vidi taj snimak ne bi pomislio da je prihvatljiva ili primjerena", rekla je ona.

Kako prenosi Jutarnji list, više od 6.000 Haićana i drugih migranata uklonjeno je iz kampa u pograničnom gradu Del Rio u Teksasu.

Nazvavši to "izazovnom i potresnom situacijom", ministar nacionalne bezbjednosti Teksasa izdao je oštro upozorenje: "Ako ilegalno dođete u Sjedinjene Američke Države, bićete vraćeni. Vaše putovanje neće uspjeti, ugrozićete svoj život i život svoje porodice".

Ipak, američki zvaničnici su rekli da će razmotriti postupke agenata koji na konjima potiskuju migrante na takav način.

Samo u posljednjih nekoliko sedmica više od 12.000 Haićana stiglo je u Del Rio, okupivši se u ogromnom improvizovanom kampu ispod i blizu mosta. Mnogi su se selili između dva grada, tražeći hranu i zalihe u Meksiku, dok njihovi članovi porodice čekaju u SAD-u. Mnogi kažu da ne žele da se vrate u svoju zemlju u kojoj je kriza zbog posljedica trazornog zemljotresa ali i ubistva predsjednika.

Bez obzira na to, SAD su pokrenule operaciju da te ljude vrati u njihovu domovinu, kao i da one koji žele da krenu u SAD onemoguće u toj namjeri, započevši ono što bi moglo biti jedno od najbržih američkih proterivanja u posljednjih nekoliko decenija.

Pol Ratje, fotograf AFP-a koji je snimio fotografiju agenta na konju koji hvata migranta koji nosi hranu, rekao je da su se granični policajci pojavili odjednom i da su počeli da tjeraju migrante, dok su prema izvještajima s lica mjesta koje su prenijeli meksički novinari, upotrijebljen i bič.

