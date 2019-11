Airbnb ukinuo "kuće za žurke" poslije ubistva 5 osoba tokom Noći vještica

Direktor Airbnb kompanije, koja se bavi iznajmljivanjem stanova i kuća, Brejn Česki, na Tviteru je napisao da će oni ukinuti mogućnost pravljena žurki u kućama koje se nalaze u njihovoj ponudi. Razlog ovakve odluke je brutalno ubistvo koje se dogodilo za Noć vještica u rentiranoj kući putem ove aplikacije.

On je na svom nalogu naveo da je kompanija analizirala ovaj nemili događaj i da su shvatili da su takve rezervacije visoko rizične, kao i da će svako ko pokuša da prekrši novo pravilo biti udaljen iz iznajmljene kuće.

"Moramo da radimo bolje i to ćemo i učini, jer su ovakvi incidenti neprihvatljivi", stoji u pomenutom tvitu.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: