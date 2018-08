Ajfelov toranj ponovo otvoren za turiste

PARIZ - Ajfelov toranj u Parizu ponovo je otvoren za posjetioce, nakon što je uprava postigla dogovor sa zaposlenima da prekinu štrajk koji je započet zbog toga što turisti predugo čekaju u redovima, javili su francuski mediji.

Toranj je ponovo otvoren nakon što su zaposleni u srijedu, 1. avgusta, započeli štrajk, u znak protesta zbog nove politike uprave tornja, prema kojoj se posebni liftovi koriste za one koji su karte kupili putem interneta i one koji to čine na licu mjesta.

Uprava Ajfelovog tornja sada izdvaja polovinu dnevnih karata za internet kupce, koji moraju da odaberu konkretno vrijeme kada žele da posjete toranj. Ranije je za kupce na internetu izdvajano 20 odsto dnevnih ulaznica.

Sindikati radnika tvrde da bi promjene koje su uvedene početkom jula mogle dovesti do nejednakih redova, pri čemu oni koji kupuju ulaznice na licu mjesta čekaju i do tri časa, dok oni koji su rezervisali karte putem interneta čekaju najviše jedan čas.

Ponovno otvaranje Ajfelovog tornja predstavlja olakšanje za turiste, nakon što nekoliko hiljada njih nije moglo da posjeti ovu čuvenu građevinu tokom štrajka, piše AFP.

Na ovoj turističkoj lokaciji u Parizu zaposleno je 340 radnika, koji su u posljednjih nekoliko godina organizovali štrajkove zbog problema, među kojima su džeparenje i održavanje tornja.