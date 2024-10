Ajkula snimljena u jezeru na Floridi (VIDEO)

Ajkule su primijećene u jezerima na Floridi nakon što je uragan Helena protutnjao ovim dijelom Sjedinjenih Država.

Mlada bik-ajkula pronađena je kako pliva u jezeru na Floridi, oko 20 kilometara od okeana.

Prema posljednjim navodima uragan Helena je usmrtio više od 200 osoba u Sjedinjenim Državama.

