Akcijom specijalaca uhapšen zabarikadirani zatvorenik

PARIZ - Pripadnici elitne francuske jedinice RAID upali su danas u zatvor i uhapsili muškarca koji se zabarikadirao u sobi za posjete, nakon što je napao dva čuvara.

Specijalci su koristili šok bombe prilikom hapšenja zatvorenika, koji je tokom napada na policajce vikao "Alah je veliki", prenosi Rojters.

Ministarka pravosuđa Nikol Belube izjavila je da je zatvorenika danas posetila supruga, a da se on zaključao u sobi za posjete nakon što je stražare povrijedio keramičkim nožem, prenio je AP.

Ona je rekla da povrede nisu opasne po život i da zatvorenik nije uzimao taoce.

Francuska vlada saopštila je da ovaj napad klasifikuje kao teroristički.

"Zatvorenika i osobu koja ga je posetila (suprugu) uhapsili su pripadnici RAID-a", saopštio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Nikolas Kastane na Twitteru.

Fotograf Rojtersa čuo je više eksplozija nakon početka akcije specijalaca.

Belube je ranije je izjavila da se zatvorenik nalazi na više lista za posmatranje zbog izraženih islamističkih sklonosti.

Un autre détenu radicalisé et sa compagne qui étaient en UVF à côté de Michaël C. auraient été évacués et placés en garde à vue selon nos informations. #prison #alenconcondé #agression pic.twitter.com/tXnbcjdWC8