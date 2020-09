Aktivisti blokirali štamparije u Velikoj Britaniji, uhapšene 72 osobe

Aktivisti ekološkog pokreta "Pobuna protiv istrebljenja" izazvali su kašnjenje distribucije nekoliko britanskih listova jer su blokirali pristup štamparijama kompanije "Newsprinters", vlasništvo magnata Ruperta Mardoka.

Štamparije rade na izdanjima listova poput "The Sun", "The Times", "The Sun on Sunday", "The Sunday times" i "The Scottish Sun". Štampaju i "The Daily Telegraph" i "The Sunday Telegraph", "The Daily Mail " i "The Mail on Sunday" te "London Evening Standard".

Britanski BBC navodi da su na meti aktivista bile štamparije u Broksburnu u Hertsfordširu, Nouzli u Mersisajdu i nedaleko od Madervela u Sjevernom Lanarkširu.

Štamparije su optužili da ne izvještavaju o klimatskim promjenama, te su blokirali vozilima, a mnogi su se vezivali lancima.

Uhapšene su 72 osobe.

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je da je neprihvatljiv postupak demonstranata širom Britanije.