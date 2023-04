Aktivisti zacrnili vodu u fontani u Rimu

Aktivisti koji se protive klimatskim promjenama obojili su u crno vodu u fontani u baroknom stilu u podnožju Španskih stepenica u Rimu, u protestu koji, prema njihovim riječima, ukazuje na scenario "smaka svijeta".

Posljednja generacija sipali su ugljeničnu tečnost na bazi povrća u znamenitu fontanu iz 17. vijeka, prije nego što ih je policija otpratila sa ove lokacije.

Fontanu u obliku čamca dizajnirao je čuveni italijanski vajar Pjetro Bernini. Prema popularnoj priči, on je bio inspirisan otkrićem čamca na trgu 1598. godine, nakon što ga je poplavila rijeka Tibar, navode aktivisti, a prenosi AFP.

"Pretvaranje vode u crno nagovještava scenario kraja svijeta prema kojem idemo sve brže - suša se smjenjuje sa razornim poplavama, koje će staviti tačku na život na Zemlji, zajedno sa toplotnim talasima", navodi se u saopštenju.

Posljednja generacija počela je da sprovodi mirne, ali ometajuće proteste u Italiji prošle godine uoči opštih izbora, pozivajući političare iz svih stranaka da im borba protiv klimatskih promjena bude prioritet.

