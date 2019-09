Al Kaida ponovo prijeti Evropi

BANJALUKA - Lider Al Kaide Ajman al Zavahiri pozvao je u četvrtak sljedbenike ove terorističke organizacije da u predstojećem periodu izvrše napade na SAD, Evropu i Izrael.

Al Zavahiri ovaj poziv uputio je povodom obilježavanja godišnjice terorističkih napada na Njujork i Vašington, te je ohrabrio "muslimansku braću širom svijeta" da budu "inventivni i kreativni" u iznalaženju mogućnosti za napade u ovim zemljama.

"Interesi Izraela i njihovih američkih, britanskih, francuskih, ruskih i evropskih saveznika nalaze se posvuda. Na isti način, kako se oni udružuju da budu dio snaga koje će se suprotstaviti nama na svim mjestima na svijetu gdje to mogu, i mi isto tako moramo njih napasti na svim mjestima na svijetu gdje to možemo", poručio je prvi terorista Al Kaide. Ističe da je Zapad pokazao slabost i kukavičluk te tvrdi da je dokaz za to odluka Donalda Trampa, predsjednika SAD, da pokrene tajne pregovore sa talibanima u Afganistanu.

"Islamski emirat je zadao žestoke udarce SAD. Zato su Amerikanci pokazali željnost da pregovaraju o povlačenju iz Afganistana", naveo je Al Zavahiri u video-poruci dugoj 33 minuta, a koju je, kako pišu američki mediji, otkrio Rafael Gluk, suosnivač "JihadOScopa", kompanije koja presreće terorističke komunikacije širom svijeta.

Prema tvrdnjama ove kompanije, poruku je produciralo propagandno odjeljenje Al Kaide pod nazivom Al Sahib Media. Prema njihovim navodima, ova grupacija je prvo u utorak putem jedne kriptovane aplikacije poslala poruku da će uskoro video biti objavljen, a onda je u srijedu kompletan video aploudovan na nekoliko veb-servera širom svijeta.

Denis Hadžović, direktor Centra za bezbjednosne studije iz Sarajeva, smatra da je ovaj poziv propagandni čin vođe Al Kaide, koje ne treba zanemariti, ali, kako kaže, procjene govore da su kapaciteti i prioriteti ove terorističke organizacije više usmjereni na područje Bliskog istoka i zemalja sjeverne Afrike.

"Što se tiče spremnosti naših institucija, mislim da u ovom trenutku građani nemaju nikakav uvid u aktivnosti agencija i službi te u njihovu pripremljenost da odgovore na ovakvu vrstu prijetnji. Nedostatak demokratskih kapaciteta parlamenta uskratio je sve zainteresovane da budu informisani o tome šta se dešava u sektoru sigurnosti", rekao je Hadžović. Smatra da parlamentarni nadzor nad službama bezbjednosti na državnom nivou ne funkcioniše već godinu dana.

"U slučaju obavještajne službe taj nadzor ne postoji više od dvije godine. Moje mišljenje je, također, da ne postoji apsolutna sigurnost, ali i da postojeći obavještajno-sigurnosni aparat na način kako je uspostavljen u BiH ne može pružiti adekvatnu i potrebnu zaštitu građana u borbi protiv terorizma, ozbiljnog organizovanog kriminala, korupcije ili migracija", smatra on.

Podsjećamo, u stravičnom napadu koji se desio 11. septembra 2001. godine poginulo je oko 3.000 ljudi iz 90 zemalja. Odgovornost za teroristički napad preuzela je Al Kaida, a američke snage ubile su njenog lidera Osamu bin Ladena u Pakistanu 2011. godine. Samoubilački napad terorista trajao je 51 minut. Tog jutra, 19 pripadnika Al Kaide otelo je četiri aviona, puna putnika i goriva, kojima su udarili u "blizance" u Njujorku, Pentagon i na polje u Pensilvaniji.