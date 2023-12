​BRISEL - "Rusija će pobijediti u ratu u Ukrajini ako Evropska unija ne mobiliše sve svoje mogućnostI", rekao je šef evropske diplomatije, Žozep Borel.

"Ako brzo ne promijenimo kurs, ako ne mobilišemo sve svoje sposobnosti, to će omogućiti Putinu da pobijedi u ratu u Ukrajini", rekao je on u intervjuu britanskom listu "The Guardian".

Borel je Rusiju nazvao velikom silom koja navodno ugrožava evropsku demokratiju.

"Važno je šta možemo da uradimo da spriječimo Rusiju da pobijedi u ratu. Šta smo spremni da uradimo? Da li smo zaista spremni da uradimo sve što je potrebno? To je pitanje koje moramo sebi da postavimo", rekao je šef diplomatije EU.

Borel je u više navrata govorio o nastavku vojne podrške Kijevu sa Zapada. Konkretno, u junu je izrazio bojazan da će se bez strane pomoći, sukob u Ukrajini vrlo brzo okončati.

Prije nekoliko dana se požalio da sve zemlje EU ne vide Rusiju kao "stratešku prijetnju", ma koliko se on trudio da ih ubijedi u to.

Kremlj je više puta isticao da nikada nije odbio dijalog sa Kijevom. Ali, kako je primjetio predsjednički sekretar za štampu, Dmitrij Peskov, za to sada nema preduslova, pošto je kretanje ka miru apsolutno isključeno i od Kijeva i od kolektivnog Zapada.

Ipak, prema njegovim riječima, situacija može da ide u mirnom pravcu, ali samo ako se uzme u obzir de fakto situacija i nove realnosti, a svi zahtjevi Moskve su poznati, prenosi "b92".

