Aligatori i zmije ušli u kuće nakon uragana Milton: Izdato hitno upozorenje (FOTO)

Stručnjaci za divlje životinje na Floridi upozorili su lokalno stanovništvo u oblastima pogođenim uraganima Helen i Milton da izbjegavaju mračne vode zbog najezde aligatora i zmija.

Stanovnici koji su se vratili kući nakon što su pobjegli od oluja, otkrili su aligatore i zmije kako lutaju njihovim hodnicima.

"Voda ih je očigledno donijela iz njihovih ribnjaka. Apsolutno bih bio zabrinut zbog onoga što bi moglo da bude u vodi. Ne idite u mračnu vodu, budite vrlo oprezni", rekao je za NBC News Rene Voker iz "Tampa Bay Rescues", organizacije za spasavanje i zaštitu životinja.

Džen Meser, koja živi u oblasti Tampe, pronašla je aligatora kako puzi oko sprava u teretani u njenoj kući.

"Preletio je traku za trčanje. Izašao je napolje, a onda se sakrio ispod mog kamioneta", rekla je Dženi.

Ona i njen muž su odmah pozvali policiju, ali su na kraju sami uspjeli da oteraju aligatora nazad u jezero blizu njihove kuće.

