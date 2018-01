Aljasku pogodio zemljotres od 8,1 stepen, očekuje se i cunami

KODIAK SITI - Aljasku je pogodio zemljotrese jačine 8.1 stepen, nakon čega su vlasti izdale upozorenje za cunami.

Prema informacijama koje je objavio američki Nacionalni centar za upozorenje na cunami, epicentar zemljotresa bio je 260 kilometara jugoistočno od Kodiak Sitija, na Aljasci, na dubini od 20 kilometara.

"Upozorenje za cunami je na snazi, a to podrazumjeva i prioblana područja Britanske Kolumbije i Aljaske", stoji u saopštenju Kancelarije za hitne slučajeve Enkoridža.

U saopštenju još stoji da se cunami može očekivati u narednih par sati, ali da prvi talas ne mora biti i najveći.

M8.0 #earthquake (#sismo) strikes 281 km SE of #Kodiak (#Alaska) 29 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DKa5YS6QVH