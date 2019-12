Ambasada SAD u plamenu, bijesni Iračani razvalili vrata i ušli u zgradu

IRAK - Desetine bijesnih pristalica iračkih Šiita upali su u ambasadu SAD u Bagdadu, tako što su razvalili vrata, a prema riječima svjedoka bačen je suzavac i čuju se pucnji.

Agencija AP prenosi da se u unutrašnjosti vidi vatra, kao i da je najmanje troje američkih vojnika na krovu zgrade.

Za sada nije jasno šta je izazvalo požar, ali se navodi da ispred zgrade stoji muškarac koji pomoću megafona uzvikuje da se ne ulazi u zgradu i da je "poslata poruka".

Nekoliko hiljada osoba okupilo se ranije ispred zgrade da bi tako izrazilo negodovanje zbog američkih vazdušnih napada u kojima je ubijeno 25 pripadnika šiitske vojske.

Okupljeni uzvikuju "dole SAD" i "smrt SAD" i bacaju plastične boce i kamenice na zid ambasade.

Dodaje se i da su crnim sprejom išarali zidove, a crvenim prozore u znak podrške vojci Hezbolaha.

"Zatvoreno u ime otpora", piše na grafitima na zidovima.

Pojedini učesnici nose vojne uniforme i postavili su šatore ispred ambasade.

Ambasador SAD u Bagdadu, kao i osoblje ambasade, evakuisani su danas iz zgrade zbog protesta koji se održavaju ispred zgrade, saopštili su zvaničnici iz Ministarstva spoljnih poslova.

Hiljade Iračana i pripadnika vojske okupilo se danas ispred glavnog ulaza u američku ambasadu u Bagdadu kako bi izrazili protest zbog vazdušnih napada američke vojske u kojima je ubijeno 25 boraca šiitske vojske u Iraku.

Pojedini učesnici bacaju kamenje na kapiju, dok drugi uzvikuju "Ne Amerika" i "Ne Tramp" i nose zastave Hezbolaha, navodi Rojters i dodaje da su iračke specijalne snage raspoređene oko ulaza kako bi sprečile ulazak u ambasadu.

Među učesnicima su i lideri pojedinih vojnih grupacija.

Agencija AP prenosi da su pojedini učesnici zgradu ambasade gađali plastičnim flašama i da su razbili video kamere koje se nalaze na ambasadi.

#Breaking: Just in - Iraqi security officers shot tear gas inside the #US embassy building compound perimeter, trying to push back the #Hezbollah supporters off the Embassy. #Baghdad #Iraq pic.twitter.com/xUi5AFoDz5