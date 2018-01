Ambasador: Podnosim ostavku, nisam u stanju da služim Trampu

Ambasador SAD u Panami Džon Fili, karijerni diplomata i bivši helikopterski pilot marinaca, podnio je ostavku.

On je poručio Stejt departmentu da oseća da više nije u stanju da služi američkom predsjedniku Donaldu Trampu, prenosi Rojters.

"Kao mladi oficir spoljnopolitičke službe, dao sam zakletvu da ću vjerno služiti predsjedniku i njegovoj administraciji na apolitičan način, čak i kada se možda ne bih složio s određenom politikom. Oni koji su me obučavali jasno su mi stavili do znanja da ako vjerujem da to nisam u stanju, imam časnu obavezu da podnesem ostavku. Taj trenutak je došao", naveo je Fili u pismu u koje je Rojters imao uvid.

Agencija navodi da je portparolka Stejt departmenta potvrdila odlazak Filija, navodeći da je on "obavijestio Bijelu kuću, Stejt department i Vladu Paname o odluci da se 9. marta ove godine povuče iz ličnih razloga".