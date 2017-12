Ambasadorka SAD-a: Ko u UN-u bude kritikovao Trampa zapisivaćemo imena

NJUJORK - Sjedinjene američke države će bilježiti imena onih koji na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GS UN) glasaju za neobavezujuću rezoluciju kojom se kritikuje odluka Donalda Trampa da prizna Jerusalim za prestonicu Izraela.

To je putem Twittera saopštila američka ambasadorka u UN-u Niki Hejli, uoči izjašnjavanja koje će se održati u četvrtak.

"U UN se od nas uvijek traži da činimo više i dajemo više. Stoga, kada mi donesemo odluku, po volji američkog naroda, o tome gdje će biti naša ambasada, ne očekujemo od onih kojima smo pomagali da nas napadaju. U četvrtak će se glasati o kritici naše odluke. SAD će zapisivati imena", poručila je Hejlijeva na ovoj društvenoj mreži.

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4