Američka obalska straža: Svi putnici u podmornici su poginuli (VIDEO)

Američka obalska straža objavila je da su pronađene krhotine blizu mjesta gdje je nestala podmornica Titan, te da su svi članovi posade poginuli.

"Krhotine otkrivene u blizini olupine Titanica potiču od nestale podmornice", potvrdila je američka Obalska straža.

"Svi putnici su poginuli", rečeno je na konferenciji za medije, prenosi Index.hr.

Pronađeno je pet dijelova podmornice. Neki od njih su pripadali kapsuli koja je održavala pritisak unutar podmornice.

Još uvijek rade na razjašnjavanju detalja nesreće.

Za sad sve upućuje na imploziju koja se dogodila za vrijeme spuštanja prema olupini Titanika.

Podsjećamo, komunikacija između podmornice i broda Polar Prince prekinuta je u nedjelju oko 9.45 po lokalnom vremenu, sat i 45 minuta nakon početka spuštanja prema olupini Titanika.

