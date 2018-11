Američka vojska: Rusi presreli naš špijunski avion

VAŠINGTON - Američka vojska objavila je snimak koji prikazuje navodno “nebezbjedno“ presretanje američkog špijunskog aviona od strane ruskog lovca iznad Crnog mora.

“Petog oktobra 2018. godine američki avion Lokid EP-3 letio je u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Crnog mora, kada ga je presreo ruski Su-27. Ova interakcija je bila nebezbjedna jer je Su-27 proletio velikom brzinom neposredno pred avionom (SAD), rizikujući živote pilote i posadu“, navodi se u saopštenju na sajtu ratne mornarice SAD.

Nakon što je, kako tvrdi američka vojska, Su-27 izveo još jedan prelet u blizini EP-3.

Posada EP-3 je saopštila o turbulenciji nakon presretanja. Dužina presretačkog leta je iznosila oko 25 minuta, navodi se u saopštenju.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr