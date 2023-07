Američka vojska: Ruski avioni ponovo uznemiravaju američke dronove (VIDEO)

DAMASK - Po drugi put u manje od 24 sata ruski vojni avioni uznemiravali su američke dronove u misiji u Siriji, saopštila je američka vojska, podižući napetosti između dviju vojski prisutnih u građanskim ratom razorenoj bliskoistočnoj zemlji.

Posljednji incident dogodio se u četvrtak u 09.30 ujutro po lokalnom vremenu i uključivao je ruske borbene rakete ispred američkih bespilotnih letjelica MQ-9, saopštilo je Centralno zapovjedništvo SAD-a.

Incident je gotovo sličan onom koji se dogodio u srijedu u 10.40 časova, kada su tri američke bespilotne letjelice MQ-9 bile napadnute od tri ruska mlaznjaka koji su ispred njih ispustili više padobranskih raketa. Jedan od mlaznjaka je takođe letio ispred bespilotne letjelice i uključio je naknadno izgaranje, smanjujući sposobnost operatera da manevriše američkom letjelicom.

"Ovi događaji predstavljaju još jedan primjer neprofesionalnih i nesigurnih akcija ruskih vazdušnih snaga koje djeluju u Siriji, koje prijete sigurnosti i koalicionih i ruskih snaga", rekao je general pukovnik Aleks Grinkevič, zapovjednik Devete vazdušne snage i vazdušne komponente kombinovanih snaga za "CENTCOM", stoji u saopštenju.

"Pozivamo ruske snage u Siriji da prestanu s ovim bezobzirnim ponašanjem i da se pridržavaju standarda ponašanja koji se očekuju od profesionalnih vazdušnih snaga kako bismo se mogli ponovo fokusirati na trajni poraz ISIL-a."

Slično svojoj reakciji na prvi slučaj, Centrala američkih vazdušnih snaga objavila je kratki snimak epizode uznemiravanja u četvrtak na svom Twitter računu, prikazujući kako mlanjak ispušta niz baklji prije drona usred leta, prenosi "Upi".

