Američke snage presrele ruski vojni konvoj na sjeveroistoku Sirije

DAMASK - Američke vojne snage su ove sedmice presrele ruski vojni konvoj koji je prolazio kroz selo Al-Hasakah u Siriji.

Prema izvještaju Al-Masdara, ruski vojni konvoj kretao se kroz područje Rmeilan kada su naišli na američke snage, koje su im ometale put i primorale da se okrenu nazad ka aerodromu Kamishli.

Tokom incidenta rusko vojno vozilo se zaglavilo u blatu.

Snimili su ga mještani, a kasnije objavili na društvenim mrežama.

U.S. troops ‘dumped Russian Convoy in mud’ in Syria pic.twitter.com/W0ozTN2cBj