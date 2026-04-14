Američki Kongres u krizi: Ostavke zbog skandala

​VAŠINGTON - Dvojica američkih zastupnika podnijela su ostavke u ponedjeljak, a još dvojica suočila su se s mogućim izbacivanjem zbog niza skandala koji su potresli obje stranke i bacili Zastupnički dom u haos.

Demokrata Erik Svalvel iz Kalifornije, koji je već odustao od svoje kandidature za guvernera, objavio je u ponedjeljak ostavku na mjesto u Kongresu putem Iksa, nakon što ga je više žena optužilo za seksualni napad ili nedolično ponašanje.

Satima kasnije, teksaški republikanac Toni Gonzales najavio je planove za povlačenje s dužnosti na poziciji u objavi na Iksu, usred sve većeg pritiska nakon što je priznao aferu s bivšom pomoćnicom koja je kasnije nastradala samospaljivanjem.

Predsjednik Zastupničkog doma Majk Džonson i drugi republikanski čelnici već su ga pozvali da se ne kandiduje za reizbor.

Zakonodavci se još uvijek fokusiraju na odvojene kontroverze koje uključuju dvoje zastupnika s Floride - demokratkinju Šeilu Čerfilus-MeKormik i republikanca Korija Milsa - u neobičnom pokušaju disciplinskih mjera, prenosi "France24".